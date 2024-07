Le quiet vacationing n'a pas de secret pour cet homme (ceci est un montage). Image: watson / dr

Cette tendance vous permet d'être en vacances sans dire à votre boss

Travailler, c'est chiant? Say no more. Avec la tendance du «quiet vacationing», vous allez pouvoir vous envoyer des rosés-piscine à l'insu de votre employeur pendant vos heures de bureau. Même si bosser, c'est génial (coucou patron!).

C'est l'été, et soit vous comptez les dodos qui vous séparent de vos vacances, soit vous en revenez déjà (les juilletistes, je vous comprends pas). Et comme l'été sous nos latitudes est moite, mais pas comme on aime (il pleut encore au moment où votre serviteur écrit ces lignes), difficile d'aller ???? des Spritz et des planchettes en terrasse après le boulot (ou dès 15 heures parce que c'est la vie que j'ai décidé de mener).

Mais il existe une solution pour être en vacances, sans être en vacances, mais en allant en vacances, sans grignoter votre quota de jours de vacances. Vous suivez? Cette tendance s'appelle le «quiet vacationing», elle est aussi punk que crapuleuse et sur les réseaux sociaux, les vidéos vantant les mérites de cette façon de «bosser» font rêver les gens enfermés au bureau (send help).

Le quiet quoi?

Dans un contexte professionnel de plus en plus exigeant, où on attend parfois des employés qu'ils soient joignables en dehors de leurs heures de travail, qu'ils ne comptent pas les heures supp', ou qu'ils répondent à leurs mails en vacances et le week-end, le quiet vacationing s'impose petit à petit comme une réponse provoque à ces exigences démesurées.

Ce terme, qui se traduit par «vacances discrètes», décrit un phénomène où les travailleurs partent en vacances, mais sans en informer leur hiérarchie. Tout en profitant des joies de la plage ou de la piscine, par exemple (vous pouvez aussi aller à la montagne, je connais pas vos habitudes), les employés font du télé-travail... mais en réalisant le service minimum. Répondre à quelques mails urgents et grosso modo, c'est tout: il s'agira d'éviter de faire du zèle.

La tendance est née de l’évolution des modes de travail, notamment depuis la pandémie et l’essor du home office. Le quiet vacationing s'inscrit aussi dans une culture professionnelle où la pression est parfois si élevée que de nombreux employés n'osent pas poser des congés, par peur qu'on leur refuse une augmentation ou qu'on les licencie.

Cette pression se retrouve particulièrement aux Etats-Unis, où la culture du travail est très différente de la nôtre.

Dans certaines entreprises américaines, le simple fait de prendre une pause à midi est très mal vu. Essayer de dire ça à un journaliste watson...

Quiet vacationing ≠ tracances ≠ digital nomad

Et il ne faut pas confondre le quiet vacationing avec les tracances. Les tracances? On prévient ses patrons qu'on a l'outrecuidance d'aller dans le Sud, mais «t'inquiète, je vais bosser à fond, tu pourras m'appeler quand tu veux!». C'est jouable, sauf si vous avez des potes comme les miens qui ne respectent rien et vous amènent un rosé-piscine quand vous leur demandez un café.

Rien à voir non plus avec le fait d'être un digital nomad, cette personne qui vit pieds nus, possède le dernier MacBook et boit un maté chaque matin. Il bosse pour de vrai, mais si possible dans le marketing ou le graphisme, très souvent depuis Bali, et en faisant des demi-journées. Parce que «tu vois, comme ça j'ai un équilibre, le taff le matin full focus, et le surf l'après-midi, ça permet d'ouvrir mes chakras et...» oui c'est ça, ta gueule.

Mais alors, vous dites-vous, quel est l'avantage réel du quiet vacationing, par rapport aux tracances ou au fait d'être un digital nomad?

Cette tendance permet, en gros, de profiter de vivre sa meilleure vie en vacances, sans pour autant prendre des congés officiels.

Parmi les adeptes du quiet vacationing, nombre d'entre eux font partie des Millennials, nés entre le début des années 1980 et la fin des années 1990, ou de la Gen Z, nés à la louche entre 1998 et 2010. Même si ces deux générations sont stylistiquement et musicalement très différentes (et se battent pour une histoire de chaussettes, on a les combats qu'on mérite), il y a un point sur lequel elles se rejoignent: se tuer au travail, c'est fini.

Grader au sein de l'entreprise? Aucun intérêt. Avoir des responsabilités? Quel enfer. Ce que les jeunes générations veulent, aujourd'hui, c'est avoir un job supportable et y passer le moins de temps possible.

Après, faire semblant de bosser en vivant sa meilleure vie au soleil, c'est très très très mal. Très très.

Je vous encourage pas , mais...

Je n'ai pas réussi à vous convaincre que faire le strict minimum en vous envoyant des rosés-piscine, c'est vraiment pas bien? Too bad. Alors comme on est punk et crapuleux ici, laissez-moi vous donner quelques tips.

Il faut booker vos vacances comme d'habitude, mais avec une discrétion supplémentaire.

Assurez-vous qu'il y a une bonne connexion internet, par exemple.

Vérifiez que l'éventuel décalage horaire vous permet quand même de participer aux séances en visio (avec l'excuse foireuse, mais peu contestée de «ma caméra déconne, pardon»). N'oubliez pas de couper votre micro dès que vous ne parlez pas.

Il faut également garder à l'esprit que ce ne sont pas les vacances les plus reposantes de l'univers. Devoir garder son téléphone et son ordinateur à portée de main, en étant toujours sur le qui-vive... Vous n'êtes pas non plus à l'abri que les bruits, qu'il s'agisse des petits oiseaux qui gazouillent gaiment ou vos potes qui se tapent dessus avec des frites dans la piscine en hurlant comme des babouins, vous trahissent.

Qu'est-ce qu'on risque ?

La pratique soulève tout de même quelques questions éthiques. Est-il acceptable de ne pas informer son employeur de sa localisation réelle, à savoir un transat provençal, plutôt qu'une chaise bancale dans sa cuisine? Certains estiment que tant que le travail est fait, peu importe d'où il est fait. Mais d’autres le voient comme une forme de tromperie, de trahison vis-à-vis de son employeur, ce qui peut nuire à la confiance.

Notons que dans certains cas, l'employeur a déjà coupé l'herbe sous le pied des employés: dans certains contrats, les règles concernant le télé-travail sont spécifiées noir sur blanc: on est à la maison ou au bureau, point.

Outrepasser le règlement peut conduire à des sanctions, voire un licenciement.

Il est également utile d'avoir à l'esprit que si l'on se blesse en kitesurf alors que l'on se trouve à plusieurs centaines ou milliers de kilomètres de la Suisse, les conséquences peuvent être graves vis-à-vis des assurances.

On peut encore se demander ce qui pousse certaines personnes à succomber à l'appel du quiet vacationing. Avec l'essor du télé-travail, de nombreuses entreprises acceptent désormais que leurs employés, si les questions de confidentialité le permettent, fassent quelques jours de télé-travail annoncés comme tels depuis le Sud (coucou patron, je pose ça là). Pourquoi donc prendre le risque de se fâcher très sévèrement avec son employeur?

Si on a pesé les pour et les contre, et qu'on se décide malgré tout pour du quiet vacationing, il est peut-être utile de se demander si ce n'est pas révélateur d'un mal être plus profond vis-à-vis de son travail. Si tel est votre cas, quelques vacances dans le Sud ne peuvent que vous faire du bien. Allez, force à vous.