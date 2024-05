On aura tout vu: Harry et William ont inspiré une tendance beauté. Image: watson / dr

On aura tout vu: Harry et William ont inspiré une tendance beauté

D'héritier du trône britannique à influenceur maquillage, il n'y a qu'un pas. Meghan Markle likes this.

Si on vous demande «parmi les Royals, qui est la personne la plus susceptible d'inspirer une tendance maquillage?», ça n'est certainement pas à William et Harry que l'on pense en premier. L'un, parce qu'il est chauve parce que c'est plutôt son épouse, Kate Middleton, que l'on salue notamment pour sa beauté, l'autre, parce qu'il est roux parce que c'est plutôt son épouse, Meghan Markle, que l'on salue notamment pour sa beauté (mais surtout pour ses histoires de confiture).

Et pourtant, les fils de Lady Di sont bel et bien la source d'inspiration du «boyfriend blush». On vous explique cette tendance éclatée qu'on voit partout sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines.

Le blush des princes

Sur TikTok, les vidéos estampillées «boyfriend blush» pullulent. Littéralement. Y en a partout. Et ça tombe bien, puisque «en foutre partout», c'est un peu la définition de ce make-up censé nous faire ressembler à Harry et William lorsqu'ils étaient plus jeunes. Oui, comme vous, j'ai été super déçue de réaliser que cette tendance ne signifie pas que les princes se maquillent, ils n'ont fait qu'inspirer le «boyfriend blush».

Vous voyez ces bonnes joues bien rouges? Voilà. Image: getty

En gros, aucun rapport avec les princes directement. C'est navrant, je sais. En plus, ça n'est même pas «nouveau» de faire n'importe quoi avec son fard à joue #scandale.

La tendance 2024 vient d’une maquilleuse sur TikTok. Elle le dit elle-même, elle n'a rien inventé, simplement repris une «technique» qui existait déjà. Bref, c'est quand même elle la coupable qui a ressorti ça d’un tiroir il y a peu, raison pour laquelle les médias en parlent les uns après les autres (parce qu'on est tous des moutons). Depuis, son compte, c'est BoyfriendBlushLand. La meuf est une forceuse, genre «on parle de moi dans Biba, youhou, voici 28 vidéos pour vous le rappeler». Bref, épargnez-vous, voici une seule vidéo pour comprendre:

Après, pas besoin de mater des millions de tutos pour apprendre à réaliser un «boyfriend blush». C'est simple, on oublie le geste habituel, de la pommette à la tempe, le geste aérien, la main légère, le pinceau qui flotte. Ça, c'est poubelle.

A la place, on fait un gros pâté de matière au milieu de la joue, on étale à la truelle, et quand on commence à ressembler à un prince essoufflé après une partie de polo, c’est qu’on a réussi. En vrai, on dit «boyfriend blush» parce que c’est censé rappeler le visage d’un jeune homme qui rougit, mais visualisez plutôt la tête qu’on a après trois Suze-Coca, c’est plus simple.

Pourquoi s'inflige-t-on cette tête atroce ?

Oui, vouloir volontairement ressembler à un prince prépubère, à Bozo le clown ou à Tonton Bernard qui s'est enfilé quatre pastis sans eau, c'est assez contre-intuitif. Généralement, on utilise le maquillage pour s'embellir, on est d'accord (même si la beauté est une notion subjective, c'est la beauté intérieure qui compte, blablabla, taisez-vous les wokes).

D'abord, sachez que personne ne vous oblige à vous peindre le visage façon «je souffre de rosacée». Ensuite, ça n'est de toute façon pas la première tendance beauté qui rend moche. Souvenez-vous de ces vidéos qui montrent comment se dessiner de faux cernes, quand des millions de personnes paient des milliards en anticerne ou en opérations esthétiques. Ou de ces tutos qui vous montrent comment avoir le look pas frais de Kate Moss qui rentre d'after à midi, alors que vous avez parfaitement dormi.

Comme quoi, se faire des joues princières un peu trop rouges pour être «tendance», c’est finalement même pas le truc le plus bizarre qu’on peut infliger à son visage.

Allez, n'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de tout ça pour briller. Vous êtes unique (comme tout le monde).