Pour Gigi, son nom de scène n'a «rien à voir avec la couture». source: instagram

Dior poursuit cette star du porno car elle «détériore» sa réputation

Une actrice de films X a fait breveter son nom de scène en 2021. Mais ce dernier n'est pas du tout au goût de la célèbre maison de luxe Christian Dior.

Une star du porno américain s'est fait épingler par la célèbre maison de luxe Christian Dior pour...atteinte à la réputation de l'entreprise. L'objet de la bisbille? Son nom de scène coquin: «Gigi Dior».

Selon les informations du site Pagesix, l'actrice de 40 ans s'est fait un nom dans les films pour adultes portant sur le thème des MILF chaudes (Mother I Like to Fuck), autrement dit, selon la définition de notre ami Wikipédia, «les mères de famille sexuellement attirantes».

Face à «Gigi Dior», Christian Dior craint pour la réputation de sa marque. Source: Instagram

Active dans l'industrie du sexe depuis deux petites années seulement, l'ex-mannequin originaire de New York a souhaité breveter son nom de scène, afin d'être prise au sérieux dans la profession.

Elle a donc fait déposer sa marque en 2021, laquelle a été approuvée en septembre de cette année. Désormais, le cachet «Gigi Dior» se déploie en bonne et due forme sur son site personnel, son compte OnlyFans, ses plateformes webcam, et divers autres réseaux.

Une démarche qui n'a pas du tout plu à Christian Dior, qui l'a attaquée en justice dans la foulée. En cause? Le fait que les biens et services de la marque de prestige sont «opposés» en tous points à ceux d'une star du porno fournissant «des vidéos et photos à destination d'un site pour adultes».

La prestigieuse maison de couture parisienne craint que la similitude entre les deux noms ne cause des dommages irréparables à sa réputation, en «diluant» et «ternissant» la marque de luxe.

«C'est ridicule, mon nom de scène n'a rien à voir avec la couture. Le plus drôle est que mon activité implique généralement de ne pas porter de vêtements du tout» Gigi Dior à PageSix.

Gigi Dior est présente sur Instagram, mais également sur d'autres réseaux comme OnlyFans. Source: instagram

«Perdre mon nom, une catastrophe»

En à peine deux ans, «Gigi Dior» a cartonné dans l'industrie du sexe. Cette quadra pétillante, maman de deux enfants, est apparue dans sept courts-métrages, ainsi que dans de nombreuses vidéos en ligne telles que «Horny Hiking» («Excitante randonnée»). Elle fait également de la webcam, et a été nominée «Milf of the Year» par les Cam Awards. Si ça, c'est pas une consécration!

La quadragénaire a reçu un prix pour ses prestations webcam. Source: instagram

Fière de son petit succès, l'actrice compte bien défendre son blason commercial. Ce dernier s'affiche désormais non seulement sur la Toile, mais également sur des milliers de T-shirts griffés de son emblème. «Si je perds mon nom, c'est une catastrophe», s'alerte la porn-star.

«J'ai construit une marque autour de ce nom, c'est devenu moi et ma réputation, donc c'est vraiment dévastateur de penser que je devrais peut-être repartir de zéro et tout renommer» Gigi Dior

L'actrice a jusqu'au 17 novembre pour prendre sa plus belle plume et défendre en justice le bien-fondé de sa précieuse estampille.

(jod)