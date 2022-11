Megan Thee Stallion en concert au Gurten festival cet été à Berne. Image: KEYSTONE

La rappeuse Megan Thee Stallion est en Une de Forbes et c'est historique

Le magazine économique américain sort chaque fin d'année son édition spéciale 30 under 30. Pour la première fois, une femme noire est en couverture.

Comme chaque fin d'année, le magazine américain Forbes sort son édition spéciale 30 under 30, qui célèbre les personnalités influentes de moins de 30 ans. En 2022, c'est la rappeuse de 27 ans Megan Thee Stallion qui est en couverture. Et c'est historique: elle est la première femme noire à apparaître en Une du magazine.

«C’est assez difficile d’être la première à accomplir quelque chose en 2022» Megan Thee Stallion forbes

Une ascension fulgurante

Celle qui se fait appeler Hot Girl Meg, en contrat avec le lab Roc Nation fondé par Jay-Z, a connu une ascension fulgurante depuis 2018. Elle raconte au magazine Forbes:

«J’avais deux plans A, le rap n’était pas un plan B, et mes études non plus»

En effet, comme le rappelle le Huffington Post, Megan Pete de son vrai nom a obtenu son diplôme en administration de la santé en 2021.

Selon les estimations de Forbes, la Texane a gagné près de 13 millions de dollars en 2022, dont 2 millions rien que pour avoir prêté sa voix à une publicité pour des chips diffusée en marge du Super Bowl et 1 million pour qu’une chaîne de restauration rapide puisse servir une sauce piquante qui porte son nom.

Elle a également remporté trois Grammy Awards, a récemment signé des contrats avec Nike, Cash App et Revlon et a collaboré avec des artistes comme Cardi B sur le titre WAP ou encore Beyoncé sur un remix de Savage.

En août dernier, elle a sorti son dernier album, Traumazine, et elle prépare un nouvel opus pour 2023. Mais la rappeuse ne s'arrête pas là: une tournée mondiale est prévue et elle discuterait avec Netflix pour créer et produire – entre autres – une série sur sa vie.