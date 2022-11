La reine se savait-elle mourante? Cet étrange mail le laisse penser

L'entourage professionnel de la famille royale a été mis au courant de l'opération «London Bridge», le plan prévu après le décès de la Reine, deux jours avant sa mort.

Le 6 septembre dernier, Elizabeth II a mené son dernier engagement officiel en rencontrant Boris Johnson et son successeur, Liz Truss. Le même jour, Johnson Beharry, vétéran de guerre, a été mis au courant des funérailles de la reine. Soit, deux jours avant le décès de Sa Majesté, rapporte le média britannique The Sun, samedi.

«J'ai supposé qu'il s'agissait simplement d'une mise à jour du protocole», a-t-il déclaré. Mais 48h plus tard, le vétéran Johnson Beharry, 43 ans, décoré de la plus haute distinction militaire britannique pour sa bravoure en Irak, recevait l'information officielle, l'opération «London Bridge», le plan prévu après la mort de la reine, était activé.

«J'ai toujours été au courant de l'opération "London Bridge" en tant que membre des associations Victoria Cross et George Cross. On m'a vaguement dit, il y a des années, qu'il y avait une possibilité que je sois personnellement impliqué.»

La Reine savait-elle qu'elle allait mourir? Les derniers rapports de The Sun on Sunday le suggèrent, mais rien ne peut le confirmer.

«Sa Majesté était comme une grand-mère pour moi»

Le vétéran de guerre ne s'est pas uniquement contenté de rendre ces informations publiques. Il en a profité pour rendre hommage à la reine, déclarant que la Reine «était comme une grand-mère pour moi. Sans la reine, je n'aurais pas la vie que j'ai actuellement».

C'est à l'âge de 25 ans qu'il a rencontré pour la première fois la souveraine de 96 ans à Buckingham Palace. «Je n'avais jamais rêvé de rencontrer un jour la reine», explique-t-il. «Je l'ai rencontrée plus de fois que je ne peux compter et elle s'est toujours intéressée à mon état de santé et à ma situation», a-t-il conclu.

