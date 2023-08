Ils ont découvert comment empêcher la sclérose en plaques

Le vaccin a été testé sur des souris et s'est montré efficace pour prévenir l'infection par l'EBV et pour réduire les lésions de la SEP. Les scientifiques espèrent pouvoir le tester sur des humains dans les prochaines années:

«Si je me laisse aller, on est foutu»: Elizabeth, 76 ans, proche aidante

Le virus d'Epstein-Barr (EBV) touche environ 95% des adultes dans le monde et fait partie de la famille des herpesviridae, des virus causant notamment l'herpès. La majorité des infections a lieu durant l'enfance, généralement sans symptôme. En cas d'infection plus tardive (à l'adolescence ou à l'âge adulte), ce virus est responsable de la mononucléose, également connue sous le nom de «maladie du baiser» . Puis, il reste «dormant» dans le système de l'individu.

Les plus grands fans de CBD sont les Suisses les plus âgés et ça inquiète

Madonna fête 65 ans d'une vie pas très catholique

La Material Girl souffle ce mercredi 16 août ses 65 bougies. Retour sur la vie tumultueuse de la star, de son éducation strictement catholique aux scandales qui auront fait trembler plus d'un prêtre, en passant par des tubes mythiques.

Elle incarnait la petite Américaine parfaite. Avant de devenir l'incarnation du mal selon l'Eglise. Une gentille fille du Michigan, avec des origines italiennes, canadiennes et françaises, peu sûre d'elle, douée à l'école, orpheline de sa mère et qui rêve de devenir danseuse ou bonne sœur. Madonna Louise Ciccone, la jeune pom-pom girl à l'éducation catholique, a finalement préféré danser devant des croix en feu. Au sens propre et figuré. On y reviendra.