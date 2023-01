L'opération Dry January a été lancée en Suisse. Image: Shutterstock

Voici les effets de Dry January sur votre corps (ce n'est pas toujours positif)

Un mois entier sans alcool? C'est le défi que se lancent les gens du monde entier en janvier. Toutefois, ce challenge peut avoir différentes conséquences sur votre corps et toutes, ne sont pas bonnes. On vous explique tout.

Anna Böhler / watson.ch

En Suisse, comme dans de nombreux autres pays européens, la consommation d'alcool est de bon ton. Boire un petit verre de vin en bonne compagnie ou une bière après le travail n'est pas seulement tolérée par la société, mais presque souhaité. Et malheur à celui qui ne voudra pas trinquer, car un petit verre n'a «jamais fait de mal à personne».

Selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), un homme adulte en bonne santé peut boire deux verres d'alcool par jour, une femme adulte en bonne santé, un verre. Par «un verre», on entend une bière, un verre de vin ou un petit verre d'eau-de-vie, l'équivalent de 10 à 12 grammes d'alcool pur. Selon Addiction Suisse, la consommation annuelle d'alcool pur par personne s'élevait à 7,6 litres en 2020. Mais la quantité d'alcool dite inoffensive pour une personne dépend de son sexe, de son âge, de son état de santé et d'autres facteurs.

Quelle quantité d'alcool est considérée comme excessive?

Quatre Suisses sur cinq ont une relation non problématique avec l'alcool, mais une personne sur cinq développe un comportement de consommation problématique et boit trop ou trop souvent des boissons alcoolisées. La question de savoir si une personne est dépendante de l'alcool doit être réévaluée d'une personne à l'autre, et ce, par un spécialiste.

Mais il y a toutefois quelques indices qui peuvent déjà mettre la puce à l'oreille:

Perte de contrôle sur la quantité et la régularité de la consommation.

Augmentation des quantités d'alcool.

Pensées constantes concernant la substance addictive.

On parle de consommation à risque lorsque la personne qui boit se met elle-même ou met son entourage en danger en consommant de l'alcool. On distingue ici la consommation à risque chronique et la consommation à risque épisodique:

On parle de consommation chronique lorsqu'on consomme régulièrement deux (pour une femme) ou quatre (pour un homme) boissons alcoolisées ou plus par jour.

La consommation épisodique à risque est la consommation d'au moins quatre boissons (pour une femme) ou cinq boissons (pour un homme) en l'espace de quelques heures, si cela se produit au moins une fois par mois.

Les femmes supportent en principe moins bien l'alcool que les hommes, parce que leur corps possède moins d'enzymes capables de décomposer l'alcool.



Qu'est-ce que le Dry January?

Le Dry January - en français «janvier sec» - est un défi mondial qui appelle à ne pas boire d'alcool pendant tout le premier mois de l'année. Les participants peuvent gagner des prix et il existe une application qui les accompagne tout au long de leur abstinence. Outre le fait de renoncer à l'alcool, il s'agit également de remettre en question sa consommation d'alcool et de réfléchir au moment et à la manière dont on boit.



Le Dry January a été lancé par Alcohol Change UK, une organisation caritative et de campagne britannique.



Quelles personnes pourraient bénéficier d'un Dry January?

Le challenge est particulièrement adapté aux personnes qui souhaitent réguler un peu leur consommation ou à celles qui veulent faire une pause alcool après un mois d'apéros, dîners d'affaires et de fêtes de Noël. Pour les consommateurs un peu modérés, mais réguliers, une pause peut avoir de nombreux avantages – mais nous y reviendrons plus tard.

Les personnes qui ont de graves problèmes d'alcool ne devraient pas participer au Dry January. En effet, elles pourraient souffrir de symptômes de sevrage dangereux tels que l'insomnie, la transpiration, les nausées, la dépression et même les hallucinations. Ces symptômes nécessitent un contrôle et un suivi médical et ne devraient en aucun cas être traités sans un médecin.

Quels sont les effets négatifs de la consommation d'alcool sur le corps?

La consommation excessive d'alcool a des effets néfastes sur le foie, le pancréas, le cœur, le système nerveux et les muscles. Elle augmente également le risque de cancer, notamment de la bouche, du pharynx, de l'œsophage, des intestins et des glandes mammaires. Le risque de démence et d'impuissance augmente également avec une consommation accrue d'alcool.

Quelles sont les conséquences positives de l'abstinence?

Selon la quantité d'alcool qu'une personne consomme en moyenne, les effets du Dry January sont plus ou moins importants:

Des pensées plus claires.

Une meilleure concentration.

Une perte de poids.

Le foie est soulagé, le corps est mieux détoxifié.

Une plus belle peau.

Un système immunitaire renforcé.

Une pression artérielle plus basse.

Une meilleure qualité de sommeil.

Se confronter à sa propre consommation d'alcool.

Economiser de l'argent.

En conclusion

Si l'on boit vraiment trop, il vaut mieux réduire sa consommation plutôt que de la supprimer complètement. Cela permet de modifier son comportement de manière plus durable. Celui qui arrête complètement et qui retombe dans ses anciens schémas au bout d'un mois, voire qui boit encore plus, n'a pas vraiment profité du challenge.

Mais en principe, il est judicieux pour tout le monde d'offrir à son corps une période de pause et de se pencher activement sur sa consommation. De plus, la majorité des participants indiquent qu'ils continuent à boire moins après la fin du Dry January.