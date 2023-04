Les douleurs menstruelles ne sont pas toujours normales: si vous avez des douleurs particulièrement intenses, vous souffrez peut-être d'endométriose. Image: Shutterstock

Lueur d'espoir pour les personnes souffrant d'endométriose

Il existe des médicaments qui soulagent les douleurs menstruelles extrêmes, mais ils ne guérissent pas la maladie qui en est la cause. Au Japon, des recherches prometteuses sont en cours pour trouver un remède et endiguer les excroissances autour de l'utérus.

Aylin Erol / ch media

Plus de «Société»

Les personnes concernées parlent de douleurs dans le bas-ventre qui irradient parfois jusque dans le dos et les jambes, de fatigue, d'épuisement, de sensation de lourdeur et de douleurs lors des rapports sexuels. Elles souffrent d'endométriose, une maladie dans laquelle le tissu de la muqueuse utérine prolifère en dehors de l'utérus. Avant et pendant les règles, la douleur est donc insupportable. En plus de kystes, la maladie peut aussi provoquer l'infertilité.

On estime qu'une femme menstruée sur dix souffre d'endométriose. La maladie n'est souvent détectée qu'après plusieurs années. Et une fois le diagnostic posé, le calvaire n'est pas terminé. Les médicaments utilisés actuellement soulagent en effet la douleur, mais ne traitent pas la maladie.

Une nouvelle étude japonaise devrait donner espoir aux patientes. Des chercheurs de l'université médicale de Jichi ont développé un médicament qui pourrait être utilisé pour traiter l'endométriose.

Un anticorps pour aider

Comme les chercheurs l'ont constaté, la protéine IL-8 est impliquée dans le développement de l'inflammation et de la fibrose dans l'endométriose. Un anticorps anti-IL-8 a ainsi été développé sous la forme d'un médicament. L'équipe de recherches l'a ensuite testé sur des singes auxquels on avait induit chirurgicalement une endométriose.

Résultat: grâce à l'anticorps, l'évolution de l'endométriose a été freinée de manière significative chez les singes. Le médicament a pu réduire le volume des lésions noueuses du tissu et améliorer les durcissements et les adhérences. Les chercheurs espèrent que le médicament pourra être utilisé à l'avenir pour traiter l'endométriose chez les femmes.

Le risque d'infertilité pourrait subsister

Jusqu'à présent, l'endométriose ne pouvait être traitée qu'avec des médicaments contre la douleur ou la pilule contraceptive. Cette dernière est souvent prise sans interruption pendant un certain temps afin de bloquer les excroissances qui dépendent du cycle et qui provoquent les douleurs. L'excroissance est parfois aussi enlevée chirurgicalement – mais elle revient souvent. L'utérus est parfois même entièrement ou partiellement enlevé.

Avec leur médicament à base d'anticorps, les chercheurs japonais veulent donc développer une méthode de traitement qui peut guérir de l'endométriose dans une certaine mesure.

Mais les preuves manquent encore pour dire si le médicament peut également prévenir l'infertilité.

Les recherches se poursuivent sur la manière dont l'endométriose se développe. La prise précoce de la pilule contraceptive pourrait favoriser la maladie, comme le suggère une étude réalisée en 2014. De nouvelles approches de recherche supposent que l'endométriose est, entre autres, génétique. Des liens avec des dysfonctionnements du système immunitaire ne sont pas non plus exclus.