Que se cache-t-il dans la Lune? Un mystère bientôt levé

Ce qui compose la lune a toujours révélé du mystère. Keystone

La lune a déjà été largement explorée. Pourtant, ce qui se trouve à l'intérieur a longtemps été un mystère. Des chercheurs ont désormais trouvé des indices permettant de répondre à cette question.

L'une des plus grandes énigmes autour de la Lune est la structure de son intérieur: le satellite de la Terre a-t-il un noyau solide ou en fusion? Les scientifiques affirment avoir trouvé des signes clairs permettant de réponse à cette question. La lune serait composée d'un noyau lunaire interne solide.

Des recherches basées sur les ondes sismiques

Les modèles sismologiques des missions Apollo de la Nasa avaient déjà fourni les premiers enregistrements de la structure interne de la Lune. Les enregistrements de l'agence spatiale ont d'abord indiqué que le noyau de la Lune pourrait être partiellement liquide. Les données étaient cependant trop imprécises pour tirer des conclusions concrètes.

Pour en avoir le cœur net, l'astronome Arthur Briaud et son équipe ont combiné des données récoltées lors de missions spatiales et des mesures géophysiques. Leur étude ainsi que leurs conclusions ont ensuite été publiées dans la revue spécialisée Nature. Grâce à leurs recherches, ils prouvent l'existence d'un noyau lunaire et peuvent le décrire plus précisément.

Plus d'infos sur les ondes sismiques 👇 Les ondes sismiques sont également utilisées pour étudier l'intérieur de la Terre ou pour étudier les tremblements de terre par exemple. Selon Wikipédia, il s'agit d'un mouvement vibratoire qui se propage et peut modifier irréversiblement l'environnement qu'elle traverse si leur amplitude est suffisante. Elles sont généralement engendrées par un séisme.

La structure lunaire ressemble à celle de la Terre

Selon les scientifiques, la lune possède un noyau interne solide d'un rayon d'environ 260 kilomètres. Le noyau externe, en revanche, serait semi-liquide et aurait un rayon d'environ 360 kilomètres.

«L'existence d'un noyau interne solide est essentielle pour comprendre le mécanisme qui conduit ou non à l'apparition d'un champ magnétique planétaire»

Les résultats de la recherche fournissent donc «des aperçus essentiels sur la chronologie du bombardement lunaire au cours des premiers milliards d'années du système solaire». (t-online, sms)

Traduit et adapté par Nicolas Varin