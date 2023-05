Vous cherchez un job et vous privilégiez:

Le temps de travail partiel. Vous ne souhaitez pas travailler à 100%. Vous estimez que vous gagnez assez et vous préférez un 80%. Le salaire tout d'abord. Travaillez plus pour gagner plus, cela vous correspond. Vous n'allez pas faire la fine bouche. Un travail c'est un salaire, et justement, vous en cherchez un.