Fête du Travail: où le 1er mai est-il célébré et pourquoi?

La saison du printemps est remplie de jours fériés. Outre les fêtes religieuses telles que Pâques et la Pentecôte, la majeure partie de la Suisse célèbre également la fête du Travail.

Leo Helfenberger Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Nombreux sont les cantons suisses à débuter le cinquième mois de l'année par un jour férié: la fête du Travail. Derrière la date du 1er mai, l'emblème de milliers de manifestations survenus, au cours de l'histoire, dans les grandes villes du monde entier. La première d'entre elles est apparue au cours du 19e siècle, aux Etats-Unis.

Mais comment un événement outre-Atlantique a-t-il pu se propager à l'international, et que signifie-t-il aujourd'hui?

Pourquoi célébrer la fête du Travail?

Les «émeutes de Haymarket», ça vous dit-il quelque chose? Aussi connue sous le nom du «Massacre de Haymarket», le mouvement ouvrier nord-américain organise une grève générale le 1er mai 1886. Le but: imposer l'introduction d'une journée de huit heures maximum et améliorer les conditions générales des travailleurs.

Au cours de ce rassemblement qui s'étend jusqu'au 3 et 4 mai dans les rues de Chicago, des combats de rue éclatent entre les travailleurs et la police, faisant des morts des deux côtés. Les huit organisateurs du mouvement de Haymarket sont inculpés et condamnés à mort. Quatre d'entre eux – dont le rédacteur en chef du journal local des travailleurs – sont immédiatement exécutés.

Un pamphlet bilingue de Chicago de 1886 appelant à un autre rassemblement à Haymarket le 4 mai. wikimedia

Du côté des historiens, on place la date du début des «émeutes de Haymarket» comme une période clé dans le développement du mouvement ouvrier aux Etats-Unis, qui a, par la suite, pris une dimension sans précédent.

Cet article vous dit quelque chose? C'est normal. Il a été publié pour la première fois en 2022. Nous l'avons republié avec des informations toute fraiches pour cette année 2023.

Pourquoi le 1er mai?

La date de la fête du Travail n'a pas été choisie au hasard. Le 1er mai 1856, les travailleurs australiens exigent la réduction des heures de Travail de douze à huit par jour. A la suite de ce mouvement de protestation, cette date est également proposée et adoptée pour les Etats-Unis. Ainsi commence l'internationalisation déjà très précoce du mouvement ouvrier. Mais c'est trente ans plus tard que tout se passe.

Le 20 juillet 1889, après l'Internationale ouvrière lancée lors du congrès fondateur, le 1er mai est finalement proclamé «Journée internationale de lutte des travailleurs» en mémoire des victimes des «émeutes de Haymarket». Le 1er mai 1890 voit alors les premières manifestations mondiales en faveur de plus de droits pour les travailleurs.

Mais qu'est-ce que l'Internationale ouvrière? Karl Marx a fondé l'Association internationale des travailleurs le 28 septembre 1864, la première organisation faîtière des différents partis socialistes. Celle-ci finit par se dissoudre en raison de conflits internes et n'est rétablie qu'en 1889 sous le nom d'Internationale ouvrière aussi dit «Deuxième Internationale». Cette situation s'est finalement achevée en 1914 avec le début de la Première Guerre mondiale, lorsque de nombreux partis socialistes nationaux se sont tournés vers les efforts de guerre de leurs nations.

Qui a congé le jour de la «Fête du travail»?

Dans de nombreux pays, la fête du Travail est considérée comme un jour férié. Mais contrairement à la fête nationale du 1er août réglementée comme un jour férié par le gouvernement fédéral pour tout le pays, le jour chômé du 1er mai est régi par les cantons. Voici les cantons dans lesquels on ne travaille pas le 1er mai.

Cliquez sur un canton pour savoir si le jour férié du 1er mai s'applique:

Comment les autres pays du monde fêtent-ils le 1er mai?

La fête du Travail parle généralement davantage aux Etats socialistes. Avant l'effondrement de l'Union soviétique, au début des années 1990, les différentes républiques célébraient cette journée par des marches et des festivités élaborées.

En Russie, de vastes marches et défilés militaires sont organisés. Une photo non datée d'un défilé du 1er mai sur la Marx-Engels-Platz à Berlin-Est (RDA). keystone

Les communistes défilent à Moscou le jour de la fête du Travail en 2000, keystone

A Porto Rico, de grands rassemblements ont lieu chaque année. La célébration du 1er mai à San Juan 2020 s'est fait dans un cortège de voitures pour respecter les recommandations sanitaires liées aux Covid. keystone

En Suisse, le rassemblement de Zurich est l'un des plus grands événements de la fête du travail. La procession du matin du 1er mai est accompagnée d'une fête qui dure plusieurs jours. La marche du 1er mai à Zurich en 2017

Mais pourquoi y a-t-il des manifestations le jour de la fête du travail?

Comme le montre l'histoire de cette fête, la célébration du 1er mai remonte à des manifestations étant survenues au cours du 19e siècle aux Etats-Unis. Depuis, de nombreux rassemblements continuent de se dérouler dans un but perpétuel d'améliorer les conditions de travail. Avec le temps, les syndicats ont pris part à l'événement, notamment dans l'organisation de ces rassemblements.

Avec ATS.