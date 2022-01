shutterstock

Sondage

Que pensez-vous de la semaine de quatre jours? Participez à notre sondage

Travailler un jour de moins et ne rien perdre de son salaire? Ce n’est pas un rêve mais une nouvelle tendance internationale qui fait gentiment son chemin aussi en Suisse. Dites-nous ce que vous en pensez!

Métro. Boulot. Dodo. Et si la journée de travail classique disparaissait à jamais ? Avec le télétravail qui se généralise, la semaine de quatre jours testée un peu partout dans le monde et les possibilités de départs à la retraite flexibles, c'est peut-être la fin du monde du travail tel qu'on le connaissait.

«Enfin» on vous entend soupirer. Même si on voit mal comment vous pourriez être «contre» cette semaine de quatre jours (c'est tout à fait possible et d'ailleurs ça nous intéresse), on aimerait avoir votre avis sur la question. Les résultats seront publiés dans un prochain article👇

Travailler moins, profiter plus

Est-ce que l’idée d’une semaine de quatre jours vous séduit ? Oui, enfin! Non, c’est une mauvaise idée.

Quand je lis dans les médias que plusieurs pays testent la semaine de quatre jours:

image: giphy

Votre bilan professionnel:

Professionnellement, vous vous sentez comment? Je suis épuisé! J’ai juste besoin d’un peu plus de temps pour moi. Ma vie, c’est le taf, donc ne me parlez pas de moins travailler. Je suis au chômage, d’autres questions?

Quand tu gères pas la pression:

image: giphy

Une semaine de 4 jours compte 32h au total. Est-ce que vous préféreriez… 4 jours de 8h 5 jours de 6h30

C'est quoi le bonheur?

Est-ce que vous seriez plus heureux avec une semaine de quatre jours? Oui, je passe clairement trop de temps au travail. Non, je ne saurais pas quoi faire d’un jour de congé de plus.

On aura enfin le temps de boire une bière en paix:

image: giphy

Que faire d'un jour de plus?

Si la semaine de quatre jours devenait la norme, ça vous permettrait de… Travailler sur des projets personnels. Partir en week-end plus souvent. Passer plus temps avec ma famille. Eviter le burn-out. Ne rien faire DU TOUT!

Seule réponse valable: rien!

L'équilibre entre la vie pro et perso, ça compte?

L’équilibre entre le travail et la vie personnelle, c'est important? C’est hyper important: je dois pouvoir profiter de ma famille. C’est important, mais ça peut parfois être déséquilibré, tant que ça ne dure pas. Ce n’est pas important, le travail c'est la vie.

Moi, qui gère l'équilibre entre ma vie pro et perso👌

Plus ou moins productifs?

Pensez-vous pouvoir être autant productif en quatre jours qu'en cinq? Oui, ça me motiverait de savoir que le jeudi, c'est la fin de semaine. Non, je me sentirais surmené les jours où je travaille.

Nombres d'heures VS résultats:

Ce qui compte ce n’est pas le nombre d’heures, c’est le résultat: Oui, je suis du genre «work smarter, not harder». Non, pour voir de bons résultats, il faut du temps.

Et pour terminer, parlons des réunions de travail...

Est-ce que, par la même occasion, on n'en profiterait pas pour remanier les réunions de travail? Oui, elles ne servent à rien! Non, elles sont importantes.

D’après vous, les réunions de travail sont: Une perte de temps, il faut les interdire. Trop nombreuses. Il faudrait en avoir moins et être plus efficaces quand on en a. Indispensables, elles permettent de faire le point avec le reste de l’équipe.

Quand je sors du briefing le matin (c'est ironique):