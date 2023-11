Et la chanson la plus écoutée de l'année est...

Mises à part deux, ce sont donc toutes des chansons en langue anglaise. On notera que Taylor Swift a placé deux de ses chansons dans le top . Si elle ne fait pas l'unanimité, elle confirme ainsi son statut mérité de pop-star incontournable. Elle a totalisé plus de 26,1 milliards de streams depuis le 1er janvier 2023, ce qui fait d'elle l'artiste la plus écoutée au monde.👇

Calm Down , Rema et Selena Gomez

As it Was, Harry Styles

Chaque année, c'est pareil, le géant de la musique en streaming nous indique les chansons qui ont été les plus jouées sur sa plateforme. Et évidemment, il n'y a pas trop de surprises, vous les avez entendues toute l'année ou alors vous avez réussi à les esquiver avec talent et dans ce cas-là donnez-nous votre technique immédiatement.

L'affaire Bettencourt sur Netflix: quand l'argent rend fou

L'histoire de l'héritière de L'Oréal et de sa famille est plus folle et plus froide que l'excellente série Succession. Liliane Bettencourt, sa vie, ses controverses sont à déguster sur la plateforme en trois épisodes.

C'est l'histoire d'une mère qui n'aimait pas sa fille. Et d'une fille qui ne voulait que le bien de sa mère. A savoir son argent. C'est l'histoire des deux femmes les plus riches du monde. Liliane et Françoise Bettencourt. Lorsque la mère Liliane décède en 2017 à l'âge de 94 ans, sa fortune s'élève à 36 milliards d'euros. Elle est la onzième personne et la première femme la plus riche du monde.