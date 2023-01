Une IA va remplacer un avocat lors d'un procès

Tester une IA en mode sauvage lors d'un procès, pour une petite fortune: qui s'inscrit? Image: Shutterstock

Un robot va devenir avocat lors d'un procès

Une IA pourrait jouer pour la première fois le rôle d'avocate dans une véritable affaire judiciaire. Sa société cherche un complice pour tenter l'expérience devant un tribunal américain. Spoiler Alert: une petite fortune est en jeu.

L'intelligence artificielle (IA) va-t-elle passer le barreau? Depuis la démocratisation des outils d'IA, les entreprises se lancent dans les paris les plus fous pour tenter de remplacer les activités humaines par des algorithmes.

Cette fois, c'est l'entreprise «DoNotPay» qui annonce avoir créé le premier robot avocat du monde. Ce dernier aidera un (vrai) avocat à l'aide d'une oreillette, en lui soufflant les meilleurs arguments au moment de plaider.

En 2015, «DoNotPay» a été conçu comme un Chatbot destiné à conseiller ses utilisateurs en matière administrative et juridique. Depuis sa création, le robot a reçu un franc succès, et aurait permis à quelques 160 000 usagers de la route de contester des sanctions ou minimiser des amendes. Avec l'avènement de ChatGPT, la compagnie a décidé de se focaliser davantage sur l'intelligence artificielle. Le but? Permettre à l'IA de remplacer une partie des activités des représentants de la loi.

La première expérience sera menée en février 2023 devant des tribunaux américains, pour un cas d'excès de vitesse. Les détails ne sont pour l'heure pas connus. Et pour cause; dans de nombreux pays et juridictions à travers le monde, les téléphones et les appareils connectés à Internet sont bannis des tribunaux, précise le média Gizmodo.

«DoNotPay est réticent à divulguer les détails de l'affaire, car ce qu'il fait est probablement en violation des lois et du protocole de la salle d'audience (...)» gizmodo.com

Pour arriver à ses fins, la compagnie va devoir ruser en s'appuyant sur les normes d'accessibilité auditives de ce tribunal particulier, lequel permettrait l'utilisation des AirPods d'Apple.

A la question de savoir si les autres membres du tribunal seront au courant de l'assistance digitale, le fondateur de «DoNotPay», Joshua Browder, a répondu:

«Certainement pas» Joshua Browder, CEO de DoNotPay Gizmodo

L'audacieux CEO n'est pas impressionné par les répercussions possibles, qui se «limitent en fin de compte à une contravention». De plus, selon lui, il est peu probable que le tribunal s'acharne sur un cas de coaching juridique digital, puisque la loi contient pour l'instant de nombreuses indigences en matière d'intelligence artificielle.

Joshua Browder vise haut pour son IA révolutionnaire: la Cour suprême des Etats-Unis. Et pour cela, il lui faut un juriste qui se prête au jeu – lequel pourrait empocher un petit pactole s'il se soumet à l'expérience.

«DoNotPay offrira à tout avocat ou personne 1 000 000 $ pour une affaire à venir devant la Cour suprême des Etats-Unis pour porter des AirPods et laisser notre robot avocat plaider l’affaire en répétant exactement ce qu’il dit » Joshua Browder, CEO de DoNotPay

La publication n'a pas manqué de faire jaser sur les réseaux sociaux. «On dirait que je vais perdre mon brevet, mais d'accord», plaisante une juriste en réponse. «Est-ce que les AirPods seront offerts en cadeau?», s'amuse un autre. «Pas très éthique», réagissent d'autres.

(jod)