Le président de Microsoft Satya Nadella - dans une illustration générée par l'IA Dall-E, autre création d'Open AI à l'origine de ChatGPT. image: openai/dall-e

ChatGPT, bientôt sur votre PC? Pourquoi ce n'est pas qu'une bonne nouvelle

Le groupe Windows a pour ambition de booster plusieurs de ses produits phares en y intégrant l'intelligence artificielle d'OpenAI. Voici les avantages et les inconvénients à connaître.

Daniel Schurter Suivez-moi

Quelques jours après avoir annoncé que ChatGPT serait intégré au moteur de recherche Bing, deux journalistes américains ont dévoilé des projets encore plus importants pour l'intelligence artificielle d'OpenAI.

D'après leurs informations, Microsoft tend à booster sa suite bureautique Office à l'aide de l'outil en ligne qui connaît un succès fou. Plusieurs questions se posent cependant.

Que prévoit Microsoft en bref?

Citant plusieurs sources, The Information rapporte que Microsoft ambitionne d'intégrer les fonctions de ChatGPT dans Word, PowerPoint, Outlook et d'autres applications du géant américain.

Depuis plus d'un an, les ingénieurs et chercheurs de l'entreprise travaillaient à la mise au point d'outils d'IA personnalisés pour ainsi rédiger des e-mails, faire des présentations ou plancher sur des rédactions.

Quelles sont les chances de réussite?

Les utilisateurs des programmes Office payants devraient pouvoir générer automatiquement des textes adaptés au contexte en n'utilisant qu'un seul bouton. Par exemple, ChatGPT pourrait rédiger une réponse parfaitement écrite à une demande d'un client. Ou encore créer et insérer en un clin d'œil les titres appropriés aux diapositives de présentation.

De meilleurs résultats de recherche

L'un des domaines les plus prometteurs est celui de la recherche rapide de contenus. Une IA qui fonctionne aussi bien pourrait même tendre à faire de l'ombre à la recherche Google.

Car il serait par exemple possible de savoir sans aucun effort ce qui est recherché dans un compte de messagerie, même si l'on ne saisit pas les mots-clés exacts contenus dans les e-mails concernés.

Des textes de meilleure qualité

Enfin, l'IA pourrait également recommander des modifications de contenu dans des documents textuels, aider à reconnaître et à reformuler le jargon (trop compliqué) et, de manière générale, rendre les écrits plus faciles à comprendre pour les autres.

En d'autres termes, cela signifie que dans le meilleur des cas, l'IA aidera les utilisateurs humains à économiser énormément de temps et d'efforts. Quant aux destinataires, ils bénéficieront de contenus plus conviviaux.

Pourquoi c'est une bonne nouvelle pour Microsoft?

Le groupe américain pourrait engranger d'énormes revenus supplémentaires si l'IA pouvait effectivement être intégrée de manière judicieuse et surtout sûre dans les programmes Office populaires.

Microsoft a obtenu une licence pour le code derrière GPT-3, qui est le modèle de langage naturel sur lequel l'IA utilisée est basée. Cela permet au groupe Windows d'intégrer directement cette technologie dans ses propres produits.

L'IA développée par l'entreprise américaine OpenAI fonctionne déjà exclusivement sur la plateforme Azure de Microsoft, c'est-à-dire dans des centres de données correspondants dans le monde entier.

Office représente près d'un quart du chiffre d'affaires de Microsoft, l'activité cloud (Azure) plus de 30%.

Et quels sont les risques pour Microsoft?

Il n'est pas sans risque pour Microsoft d'intégrer des fonctions d'IA dans ses logiciels de productivité, constate golem.de.

Les utilisateurs pourraient «faussement croire générer de meilleures solutions et réponses avec de tels outils plutôt que de se creuser la tête». D'autant que si les réponses de l'IA semblent à première vue cohérentes, «elles ne remplacent pas l'expertise.», peut-on lire sur le site spécialisé allemand.

En outre, des risques liés à la sécurité et à la protection des données menacent, mais il est difficile de les évaluer actuellement, car nous ne connaissons pas les mesures de défense.

Les chatbots IA pourraient par ailleurs être utilisés de manière abusive pour voler des données ou diffuser des logiciels malveillants. Il serait par exemple envisageable que des criminels envoient des e-mails habilement manipulés contenant des logiciels malveillants ou tentent de récupérer les noms d'utilisateur et les mots de passe. En outre, l'IA pourrait également être utilisée pour inciter des personnes non averties à consulter des pages web manipulées.

Quand ce projet sera-t-il lancé?

On ne le sait pas encore.

A quelles autres fins Microsoft pourrait-t-elle utiliser l'IA?

Lors de sa conférence des développeurs en mai 2021, l'entreprise avait annoncé l'intégration de l'IA dans les Microsoft Power Apps. Cela devrait permettre aux personnes sans connaissances en programmation de créer leurs propres apps. Il ne serait même plus nécessaire de savoir comment rédiger du code ou des formules.

Les nouvelles fonctions basées sur l'IA devraient aussi par exemple permettre de développer des applications de commerce électronique en formulant simplement l'objectif de programmation.

Les développeurs professionnels disposant d'une solide expérience en programmation devraient également en profiter. Ils sont déchargés des tâches de routine fastidieuses et ont du temps pour autre chose.