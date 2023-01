A partir d'une certaine heure, dans la nuit, les jeunes utilisateurs d'Instagram se verront inciter à diminuer leur consommation du réseau social. Et ce n'est pas la seule nouveauté. Image: Shutterstock

Instagram veut vous aider à dormir

De nouvelles options, visant notamment à protéger les utilisateurs d'Instagram mineurs contre les conséquences néfastes d'une surconsommation d'Instagram, s'apprêtent à faire leur entrée.

Instagram tend à offrir plus de contrôle à ses utilisateurs. Jeudi dernier, Meta, le groupe auquel appartient le réseau social, a annoncé déployer le «Quiet mode». Une fonctionnalité visant à mettre sous silence, durant une plage horaire définie au préalable, les notifications reçues depuis l'application de photos et de vidéos. Par l'étiquette «en mode silencieux» pouvant alors s'afficher sur le profil reconfiguré, les abonnés de l'utilisateur seront informés de son absence.

Voici la forme que prendra l'étiquette «En mode silencieux» de la fonctionnalité Quiet mode d'Instagram. instagram

Conséquences psychologiques et physiques néfastes

Si cette fonctionnalité sera accessible aux plus de deux milliards d'abonnés mensuels dans le monde, l'entreprise américaine a révélé plus particulièrement s'adresser aux mineurs, premières victimes des conséquences psychologiques et physiques néfastes liées à leur temps d'utilisation sur les réseaux sociaux. A partir d'une certaine heure, dans la nuit, ces jeunes utilisateurs se verront alors inciter à diminuer leur consommation d'Instagram.

«Les adolescents nous ont dit qu’ils voulaient parfois prendre du temps pour eux et qu’ils cherchaient peut-être d’autres moyens de se concentrer la nuit, lorsqu’ils révisent ou sont à l’école.» Instagram. communiqué de presse

Contrôle supplémentaire des parents

Toujours dans cette même ambition d'apporter davantage de sécurité sur la plateforme, Instagram s'étoffera d'une version renforcée de l'option «Family Center». Les parents pourront bientôt accéder aux paramètres du compte de leur enfant et recevoir une notification si ce dernier tente de modifier sans leur accord certains paramètres.

Les Suisses devront toutefois rester patients. Comme le rapporte Geeko, le Quiet mode n’a, pour l'heure, été étendu qu’aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Irlande. D'après le média spécialisé, «la fonctionnalité devrait, cependant, être rendue disponible à d’autres pays dans les mois à venir».

A noter que les détenteurs d'iPhone 7 et des versions plus récentes mis à jour sous le système d'exploitation iOS16 peuvent déjà limiter leur temps d'utilisation de l'application en se rendant dans les paramètres de leur smartphone. Apple en décrit la marche à suivre juste ici. (mndl)

