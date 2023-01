Lionel Messi s'est fait avoir lors des célébrations après le sacre de l'Argentine à la Coupe du monde 2022. image: instagram

Pourquoi cette photo mythique ne plaît pas du tout à Messi

Lionel Messi pensait qu'il tenait le vrai trophée après le sacre de l'Argentine contre la France au Qatar. Mais il s'est fait avoir...

74 millions ont liké ce cliché posté sur Instagram par Lionel Messi juste après la finale de la Coupe du monde. C'est tout simplement le record sur ce réseau social. L'image en question? Simple. Basique, comme le scanderait un rappeur à la longue tignasse grisonnante. Elle montre le capitaine de l'Argentine, en contre-plongée, tout sourire, soulevant à bout de bras la coupe.

La photo en question image: instagram

Enfin, on pensait – Messi le premier – qu'il s'agissait de LA coupe, celle réalisée en 1971 par le sculpteur milanais Silvio Gazzaniga en 1971 et décernée pour la première fois au Mondial 1974 en ex-Allemagne de l'Ouest (victoire finale de l'équipe hôte). Mais voilà, la «Pulga» tenait en fait une vulgaire réplique, faite de résine et quartz et peinte avec une couleur or. C'est L'Equipe, qui reprend le média argentin Clarin, qui nous l'apprend. Rien à voir, donc, avec le trophée authentique constitué, lui, à plus de 80% d'or. Sans parler de la valeur symbolique...

Celle-là, c'est la vraie! Image: keystone

Mais beaucoup se seraient aussi trompés à la place de Lionel Messi parce que, visuellement, cette réplique ressemblait beaucoup à l'objet original. Et pis bon, ce n'est pas comme si le capitaine argentin connaissait ce trophée comme sa poche (son pays n'avait plus gagné le Mondial depuis 1986)... Reste une question: comment cette fausse coupe a-t-elle fini dans les mains de la star de l'Albiceleste et du PSG?

Colère de Messi et dédicaces

C'est simple: six mois avant le début du tournoi, un couple d'Argentins fait fabriquer la réplique (six mois de travaux, quand même!). Les tourtereaux sont présents dans le stade Lusail lors de la finale contre la France. Juste après la remise du trophée sur le podium, alors que les joueurs et le staff entament les célébrations officieuses, ils transmettent leur réplique à un proche de Leandro Paredes, milieu de terrain argentin. Dès ce moment, les deux coupes se baladent simultanément sur la pelouse, et Messi tombe sur la fausse avant de faire son tour d'honneur.

Le fameux record Instagram👇 Messi a battu un incroyable record... jusque-là détenu par un œuf

Une fois les festivités terminées, des photographes ont surpris une discussion entre Angel Di Maria et Messi. Le premier informant le second qu'il a fait son tour avec une fausse coupe. Sur le moment, le septuple ballon d'Or a été fâché d'apprendre ça, avant d'en rigoler avec un peu de recul.

Le couple a pu retrouver sa réplique quelques jours plus tard. Et entre le moment où il l'avait transmise à l'ami de Leandro Paredes et les retrouvailles, elle a pris une certaine valeur: Paredes, Lautaro Martínez, Guido Rodríguez, Nico González et Di María, tous fraîchement champions du monde, l'ont dédicacée. Avec la révélation de la méprise de Lionel Messi, et les 74 millions de like qui ont suivi sur Instagram, elle est à coup sûr entrée dans une nouvelle dimension. (yog)