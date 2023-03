L'iPhone 15 arrive bientôt et perd cet élément essentiel

Le nouveau précieux d'Apple s'apprête à faire son entrée sur le marché. Il présente plusieurs nouveautés, dont certaines assez étonnantes. Design, fonctions, prix et date de sortie: par ici le guide.

Chaque automne, c'est la nouvelle qui fait sensation. En septembre prochain, Apple devrait dévoiler son nouveau smartphone. Et comme d'habitude avant son lancement, les rumeurs autour de ce dernier vont bon train. On a fait le tri. Voici, pour l'heure, les informations les plus fiables à propos de l'iPhone 15.

Design inchangé

La dernière fois qu'Apple a modifié l'écrin de son bijou, c'était en 2020 avec l'iPhone 12. Avant cela, la précédente innovation en termes de design remontait à 2017 avec l'iPhone X. Il semblerait donc que l'entreprise américaine offre de nouvelles moutures tous les trois ans – ce qui devrait donc être le cas avec l'iPhone 15. Or, comme le rapporte Numerama:

«Les iPhone 15 devraient être des smartphones assez similaires aux iPhone 14, avec quelques améliorations au niveau des bordures et des matériaux utilisés» numerama

Parmi les rares progrès, Apple Insider, le média spécialisé dans les produits de l'entreprise, cite le retour des bordures incurvées pour ces quatre formats: l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus ainsi que l'iPhone 15 Pro et Pro Max renommés iPhone Ultra et Ultra Max. Du côté des iPhone 15 Ultra, ces bordures devraient être construites en titane, matière plus résistante aux rayures que l'habituel acier inoxydable.

L'iPhone 15 Pro devrait être doté de bords incurvés et en titane. Image: appleinsider

Nouveau port de chargement

S'il y a un changement à retenir, c'est bien celui-ci. Le lancement de l'iPhone 15 devrait introduire pour la première fois de l'histoire de la marque à la pomme croquée le port USB-C. Depuis l'iPhone 5, il y a 11 ans, les smartphones Apple disposent en effet du port Lightening.

C’est à l’Union européenne (UE) que l’on doit cette transition révolutionnaire. Le 7 juin 2022, le Conseil des Etats membres a imposé cette alternative à tous les constructeurs technologiques dès 2024.

Contraint de détenir le même câble que ses concurrents, Apple semble cependant avoir trouvé le moyen de se différencier de la concurrence. D’après une rumeur tout droit sortie de Chine et relayée par le média spécialisé Phondroid, Apple pourrait «brider» les performances des câbles USB-C n'étant pas destinés aux iPhone. Comme le notent nos confrères, ce serait alors un bon moyen d’inciter ses utilisateurs à préférer ses produits.

Fin des touches en relief

Autre changement conséquent: la disparition possible des boutons en relief. Le volume, le déverrouillage et le mode silencieux ne devraient plus se faire qu'à travers des touches tactiles. Les détenteurs devraient ainsi moins aller faire réparer leurs appareils dont les boutons physiques se coincent régulièrement, d'après Apple. Pour ce qui est de leur apparence finale, la majorité des médias affirment n'être encore certains de rien.

Prix et date de sortie

Avec un prix fixé à 1049 francs pour 256 GB, la Suisse possédait l'iPhone 14 le moins cher d'Europe. On ne sait pas encore si ce sera toujours le cas avec l'iPhone 15. En revanche, Numerama table un montant qui devrait, «à minima», rester similaire.

Excepté pour les iPhone Ultra dont le design plus évolué que les autres formats de la gamme risque, en toute logique, de lui conférer une valeur plus élevée.

Selon le très suivi Blog du modérateur, l'iPhone 15 devrait être officiellement vendu sur le marché dès le 23 septembre 2023. (mndl)