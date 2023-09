TPMP: Ségolène Royal chez Hanouna, c'était comment?

Attention, inspirez profondément:

«Comment donner le courage de parler aux enfants et ado victimes d’agressions sexuelles par des personnes connues d’eux (un enfant sur 10, filles et garçons, dont 80 % dans la famille directe ou élargie) je vous expliquerai, ayant beaucoup travaillé avec les associations et le milieu judiciaire sur ce douloureux sujet (comme ministre de l’Enfance puis ministre de l’Enseignement scolaire avec la première instruction contre les agressions sexuelles sur enfants), comment libérer la parole, comment dissuader et prévenir, comment les prédateurs opèrent, afin que celles et ceux qui nous regardent puissent parler même des années après, puissent écouter et comprendre les signaux d’une petite victime, puissent l’aider à sortir du silence en utilisant les bons mots, ceux qui ont déjà prouvé leur efficacité dans les exemples que j’ai étudiés, par exemple au Canada.»