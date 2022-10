Un grimpeur se fait attaquer par un ours et se défend grâce au karaté

Vidéo: watson

Un alpiniste se fait attaquer par un ours et se défend grâce au karaté

Au Japon, un alpiniste a été contraint de se battre avec un ours pour sauver sa peau. L'animal tentait de protéger son petit et la scène est spectaculaire.

Alors qu'il faisait de l'escalade sur le mont Futago sur l’île de Kyūshū, au sud du Japon, un homme s'est retrouvé nez à nez avec un ours. Sur la vidéo mise en ligne par le grimpeur, on peut le voir descendre une crête rocheuse au moment de sa rencontre avec l'animal sauvage. L'ours se jette alors sur l'alpiniste mais chute, manquant de peu sa cible. Le mammifère n'abandonne pas pour autant et revient à la charge, déterminé à en découdre.

Le sportif pousse des cris pour effrayer l'animal et n'a d'autre choix que d'utiliser l'attaque pour se défendre. Sur les images, on le voit asséner plusieurs coups de pied et de poing à l'animal. Des techniques qui se sont avérées persuasives car l'ours a fini par s'éloigner. Selon TMZ, l'homme avait conscience de sa présence sur le territoire de l'ours et que l'animal cherchait simplement à défendre son petit. Il reconnaît également qu'il n'aurait jamais pu s'en sortir sans ses compétences en arts martiaux: en effet, le grimpeur était un karatéka entraîné.

