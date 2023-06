Vidéo: watson

Ce chien a fait une chute monumentale

Un dispositif hors norme a été mis en place pour sauver un berger allemand qui a fait une chute de 90 mètres. L'animal a pu retrouver sa famille sain et sauf.

Mercredi 14 juin, alors qu'il se promenait avec son maître, un chien de race berger allemand a fait une chute d'environ 90 mètres, soit l'équivalent de la hauteur de la Statue de la Liberté. Il est tombé du haut d'une falaise dans le parc Ecola State, situé dans l'État de l'Oregon aux Etats-Unis.



Mais bonne nouvelle, l'animal a survécu à sa chute. Il s'est retrouvé coincé et blessé sur une portion de plage inaccessible de la localité de Cannon Beach. Les sauveteurs de la garde côtière américaine ont pu intervenir pour sauver l'animal des flots menaçants de l'océan Pacifique.

Les garde-côtes ont été appelés en renfort par les pompiers de la région, le Cannon Beach Fire Department. Sur la vidéo, on peut les voir intervenir avec un hélicoptère puis on voit un sauveteur descendre en rappel pour s'approcher du chien et l'attraper. L'animal a ensuite pu être transporté dans l'hélicoptère et ramené à son propriétaire. Il aura fallu moins de 90 minutes pour que le chien soit sauvé et retrouve sa famille.

Selon les garde-côtes, le berger allemand était en bonne santé malgré sa chute d'une hauteur extraordinaire. Il devrait également totalement se remettre de ses blessures.

