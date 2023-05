Vous n'avez jamais vu une Migros comme celle-là

Vidéo: watson

Migros en Turquie c'est ça

Le géant orange existe en marché flottant. Mais pour faire vos courses, il va falloir vous rendre sur la mer Egée.

Dans le sud de la mer Égée qui borde la Turquie, il y a une succursale Migros comme vous n'en avez probablement jamais vu auparavant. Un supermarché flottant couvrant 2 200 mètres carrés sur un yacht de luxe reconverti d'environ 40 mètres de long. La succursale propose une large gamme de produits, des journaux quotidiens, aux fruits frais, tout y est.

Pour ceux qui ignoraient l'existence de Migros en Turquie, bien que le logo, la couleur et le nom soient similaires, ce sont bien deux identités différentes, bien qu'à l'origine, le grossiste suisse avait bien tenté de s'exporter dans l'international.

Gottlieb Duttweiler, fondateur de la chaîne de magasins Migros en Suisse, s'était rendu à Istanbul en 1954 où il y a fondé Migros Türk. Or, la chaîne a fait un flop et Migros Suisse a finalement décidé de se retirer du marché en 1974. Les Turcs s'étaient néanmoins vu accorder le droit de garder le nom et le logo. Entre-temps, Migros Türk s'est transformée en la plus grande chaîne de supermarchés du pays, et dispose désormais de filiales dans d'autres pays, comme l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Kirghizistan.



