Elle voulait des lèvres gonflées… Elles ont triplé de volume

Les injections dans les lèvres ont mal tourné pour cette Américaine de 24 ans qui a vu sa bouche littéralement tripler de volume après une réaction allergique.

Basia Query, une Américaine de 24 ans de Las Vegas, a subi un choc anaphylactique après avoir fait des injections bon marché dans ses lèvres. Ces dernières étaient si gonflées qu’il lui était devenu difficile de manger, de boire et même de parler.

Des images impressionnantes (et affreuses) montrent sa bouche gonflée à bloc dans ce qu’elle a dit être la «chose la plus effrayante de tous les temps». Aux urgences, les médecins lui ont administré une injection d’adrénaline pour pallier à cette réaction allergique. Le gonflement s’est atténué en 24 heures mais ses lèvres sont néanmoins restées très abîmées.

Basia Query avant de se transformer en canard. instagram basiaquery

Après sa mauvaise expérience, Basia a décidé de renoncer aux injections. «Je ne le ferai plus, j’ai retenu ma leçon», a-t-elle assuré.

L’acide hyaluronique fait actuellement partie des traitements les plus utilisés dans la chirurgie esthétique pour repulper la peau ridée. Les injections dans les lèvres redessinent la bouche pour la rendre plus charnue avec un résultat sensé être «harmonieux» et «naturel». L'acide hyaluronique qu'on injecte dans les lèvres est un produit résorbable qui s'estompe au bout de 12 mois.

Dans le cas de Basia Query, c'est une procédure à bas prix qui a eu ces terribles conséquences. Une esthéticienne a administré un produit à l'aide d'un stylo à micro-injection. Le Hyaluron Pen est un appareil sans aiguille qui utilise de l'air hautement pressurisé pour créer des trous microscopiques dans la peau. Sous l’effet de la pression, le produit se diffuse dans l’épiderme. Cette méthode peu onéreuse et popularisée sur TikTok conduit souvent à un résultat bâclé.

Un stylo à acide hyaluronique à moins de 50 francs, une très mauvaise idée. Image: AliExpress

En règle générale, les doses sont injectées par un praticien à l'aide d'une aiguille fine, car une injection au mauvais endroit peut avoir des conséquences désastreuses. Dans les cas graves, le produit de comblement peut obstruer les vaisseaux sanguins, certaines personnes ont même perdu la vue. Basia Query a révélé plus tard que sa réaction allergique était due à la crème anesthésiante à la lidocaïne utilisée avant l'injection, ce qui lui a provoqué un choc anaphylactique.

(sbo)

