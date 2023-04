Un alligator de 3 mètres trouvé dans les rues de Tampa

Vidéo: watson

Voici comment on attrape un alligator dans la rue en Floride

Un alligator de 3 mètres a été trouvé dans les rues de Tampa, en Floride, cet Etat des Etats-Unis où il se passe toujours des trucs étranges.

Mercredi matin très tôt, la police a été appelée sur l'avenue Howard à Tampa, en Floride. Un énorme alligator de près de 3 mètres avait été repéré en train de se promener dans la nuit. La caméra corporelle de policiers a filmé le moment incroyable où les forces de l'ordre ont affronté l'énorme reptile qui claquait des dents.

L'incident s'est produit dans une zone relativement peuplée non loin du stade Raymond James, domicile de l'équipe de football américain des Buccaneers de Tampa Bay.



Selon la police, l'alligator a été emmené par la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission afin qu'un foyer plus approprié puisse lui être trouvé. Phil Walters, un trappeur d'alligators engagé par les gardes-pêche de Floride a été amené à aider les agents. Celui-ci a déclaré qu'il était impressionné par le travail des policiers de Tampa: «Je pense que le département de police de Tampa essaie de me mettre au chômage», a- il écrit sur Facebook.



