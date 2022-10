Larry, le célèbre chat du 10 Downing Street chasse un renard

Vidéo: watson

Larry, le célèbre chat au service de l'Angleterre, terrorise un renard🦊

Larry est un chat employé du gouvernement britannique. Il réside dans les quartiers du Premier ministre, et sa mission: chasser des souris. Prenant visiblement sa mission très à cœur, il a été filmé en train de chasser un renard.

Si vous ne connaissez pas Larry le chat, sachez que celui-ci est un employé du gouvernement britannique en poste depuis plus de dix ans au 10 Downing Street à Londres, la résidence du Premier ministre. Sa fonction? Souricier en chef du Cabinet («Chief Mouser to the Cabinet Office»).

Larry prend son travail très à cœur et il est également doué dans son domaine. Il est d'ailleurs annoncé à Downing Street comme bénéficiant d'un «bon rendement» et d'un «haut potentiel de capture et un instinct de chasse». Potentiel qu'il a mis à l'épreuve malgré son âge honorable (15 ans pour un chat, c'est énorme) en chassant un renard qui rôdait dans les parages durant la nuit. Des images prises peu après 22 heures par le média Sky News.

Larry est entré en fonction en 2011, il est issu de l'un des plus anciens refuges pour animaux abandonnés de Londres. Image: Keystone

Un chat est employé pour chasser les souris au Downing Street depuis le règne d'Henri VIII (au XVIe siècle), même si les archives officielles ne font mention d’un chat que depuis 1929. Comme ces animaux sont «employés» en tant que fonctionnaires, ils n'appartiennent pas au Premier ministre en exercice, et il est rare que la fin du «temps de service» du Souricier en chef coïncide avec la fin du mandat d'un Premier ministre. Larry a d'ailleurs vu défiler David Cameron, Theresa May, Boris Johnson et désormais Liz Truss depuis qu'il a pris ses fonctions de souricier en chef.

Selon le site web de Downing Street, «Larry passe ses journées à accueillir les invités à la maison, à inspecter les défenses de sécurité et à tester les meubles anciens pour la qualité de la sieste. Ses responsabilités quotidiennes consistent également à trouver des solutions quant à l'occupation de la maison par les souris.»

