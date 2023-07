Vidéo: watson

Cette animation de la Nasa fait flipper

Une animation conjointe de la Nasa et Google montre l’ampleur de la hausse du niveau des océans, due au réchauffement climatique. Autant dire que ce n'est pas rassurant.

À quoi va ressembler le monde si la température augmente de 4 degrés? La NASA et Google Earth se sont penchés sur la question, et ont montré plusieurs simulations afin de nous faire prendre conscience de l'intensité des changements qui vont impacter notre planète.

Les satellites de la Nasa mesurent le niveau des océans depuis 1993. Représenté par la vue d'un périscope fictif, on peut distinguer que les océans du monde ont monté de plus de dix centimètres au cours des 30 dernières années. Le niveau des océans devrait augmenter de 30 centimètres d’ici à 2050, indépendamment de nos réductions d’émissions de carbone. Selon les dernières estimations du GIEC, le niveau moyen de l'océan pourrait même s'accroître de 63 à 101 cm d'ici à 2100 dans sa trajectoire actuelle.

L’élévation du niveau des mers est également liée à une dangerosité accrue des ouragans et des typhons, lesquels se déplacent plus lentement, font tomber davantage de précipitations, et génèrent des tempêtes plus virulentes capables de tout dévaster sur leur chemin. Des millions de personnes sont en proie aux effets du dérèglement climatique.

Voici Dubaï sur une Terre dont la température globale aurait augmenté de quatre degrés. Image: Climate Central

Cette augmentation est liée à la fonte des glaces sur les calottes polaires. Google Earth a intégré ce facteur sur ses cartes à l'initiative de Climate Centrale, une ONG luttant contre le réchauffement climatique. Cette mise à jour nous permet de voir ce qui se passera si la glace continue de fondre.

Selon un réchauffement de deux ou quatre degrés, les zones habitées comme Londres, Rio, New York, Mumbai ou Shanghai seraient soudainement sous l'eau, et des centaines de villes côtières seraient en proie à des inondations. Selon les différentes études de Climate Central, la Chine, l'Inde, le Vietnam et l'Indonésie font partie des pays les plus vulnérables à la hausse du niveau de la mer sur le long terme. (sbo)





