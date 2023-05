Vous possédez sûrement une clef secrète dans votre voiture

De nombreux automobilistes disposent d'une clé de secours cachée - mais ne le savent pas. Où est-elle dissimulée et à quoi sert-elle?

Markus Abrahamczyk

Les voitures modernes misent de plus en plus sur la fonctionnalité du «Keyless», un système permettant de tout contrôler à distance. Elles n'ont désormais même plus de clés rétractables, et parfois, même plus de serrures sur les portières. Mais que se passe-t-il si la batterie est épuisée ou si la télécommande est cassée?

La plupart des automobilistes l'ignorent, mais les fabricants de voitures ont intégré une clé de secours dans la télécommande pour faire face à ce genre de situation.

La manière dont le boîtier de votre télécommande s'ouvre et dont la clé cachée déverrouille la voiture diffère d'un modèle à l'autre. Mais dans la plupart des cas, la télécommande comporte un petit bouton qui débloque la clé. Vous pouvez trouver des instructions détaillées dans le manuel d'utilisation de votre voiture.

Comment déverrouiller une voiture sans serrure visible?

C’est simple: les voitures modernes ont encore une serrure de porte classique. Mais on ne la voit pas, car elle est cachée derrière un petit cache de la poignée de porte. Il faut d'abord enlever ce petit revêtement pour pouvoir déverrouiller la voiture. Le fonctionnement varie légèrement d'un fabricant à l'autre. Cela est également expliqué en détail dans le manuel d'utilisation de chaque voiture.

Cette vidéo (en anglais) montre comment on peut, par exemple, accéder à la serrure d'une Volkswagen moderne:

Reste une question: après tout, les voitures modernes qui n'ont pas de serrure de contact ne nécessitent très souvent pas de clé pour démarrer le moteur non plus. Alors, comment faire pour tout de même la conduire? Là aussi, ce n'est pas un problème. En effet, le bouton de démarrage fonctionne même si la pile de la clé est vide. Il suffit parfois de tenir la clé un peu plus près que d'habitude du bouton de démarrage.

Petite astuce! En général, le manuel d'utilisation non lu se trouve dans la boîte à gants, ce qui le rend inaccessible lorsque la porte est fermée. C'est pourquoi il faudrait, à l'occasion, au moins lire le mode d’emploi concernant la serrure de secours, et ce, avant que cela ne devienne nécessaire.

(Traduit et adapté par Pauline Langel)