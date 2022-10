Plusieurs nouveautés vont ravir les utilisateurs de l'application de messagerie instantanée, WhatsApp. Image: whatsapp

Vous pouvez (enfin) quitter les groupes WhatsApp en toute discrétion

Cette mise à jour introduit plusieurs nouveautés, dont celle de pouvoir quitter un groupe WhatsApp en toute discrétion. Mais ce n'est pas la seule chose qui devrait vous plaire. On fait le point.

Le déploiement de la nouvelle mise à jour WhatsApp a débuté ce lundi 17 octobre 2022. Et comme l'indique le site Tech phonandroid, plusieurs nouveautés vont ravir les utilisateurs de l'application de messagerie instantanée.

Quitter un groupe sans en avertir les membres

Comme mentionné plus haut, cette nouveauté sera certainement la mise à jour la plus appréciée des utilisateurs de WhatsApp. En effet, il vous sera désormais possible de quitter un groupe, sans que les membres en soient avertis. Seuls les administrateurs seront mis au courant.

Pour utiliser cette nouvelle fonction, vous n'aurez rien à faire: la fonction est activée par défaut.

Ces nouveautés sont déjà disponibles👇 WhatsApp va (encore) changer

Plus de pouvoir aux administrateurs des groupes

Hé oui, les administrateurs des groupes WhatsApp se verront avoir la possibilité de notamment supprimer les messages indésirables du groupe, qu'importe qui l'aura envoyé.

Les membres du chat ne pourront que voir quelle personne aura supprimé son message.

Créer un lien d'appel WhatsApp

Il est également possible de créer un lien d'appel WhatsApp depuis l'onglet «Appels». Pour ce faire, il suffit simplement de:

Cliquer sur l'onglet Appels de l'application de messagerie.

Cliquer sur «créer un lien».

Envoyer le lien à la personne souhaitée, qui devra obligatoirement posséder un compte WhatsApp.

Pour rappel, un appel via WhatsApp permet désormais d'ajouter 32 participants.

image: whatsapp

Interdire les captures d’écran

Autre nouveauté, WhatsApp interdit désormais d'envoyer des captures d'écran en mode «Vue unique». Le principe de cette fonctionnalité permet d'envoyer des photos et des vidéos éphémères.

Contrôler la visibilité des informations du profil

Jusqu'à maintenant, la photo de profil, le statut, l’indication «en ligne» ou encore la mention «vu à» était visible de tous. Et bien ce ne sera désormais plus le cas. Selon le Blog du modérateur, il est maintenant possible de choisir qui peut voir ces informations concernant votre profil:

Tout le monde.

Vos contacts.

Vos contacts sauf… (avec l’exclusion de certains utilisateurs).

Ou personne.

Pour ce faire, il vous suffira de vous rendre dans les paramètres, puis dans «Compte» et «Confidentialité».