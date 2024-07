Andrew Tate peut voyager librement en Europe en attendant son procès

L'influenceur masculiniste Andrew Tate. Keystone

Suivi par plus de neuf millions de personnes sur le réseau social X, l'influenceur Andrew Tate peut voyager librement à travers l'UE, malgré les accusations de viol et de traite d'être humains à son encontre.

L'influenceur masculiniste britannique Andrew Tate a été autorisé vendredi par la justice roumaine à voyager librement dans l'Union européenne en attendant un procès en Roumanie pour viol et traite d'êtres humains en bande organisée.

Le tribunal de Bucarest «a levé les restrictions», lui permettant désormais de se déplacer sur le territoire de l'UE, et non plus seulement en Roumanie, a déclaré sa porte-parole Mateea Petrescu aux journalistes.

Dans un communiqué, l'institution a précisé qu'il ne pourrait pas quitter «la limite territoriale de l'UE, sauf avec l'accord préalable» de la justice roumaine.

L'influenceur masculiniste de 37 ans et son frère Tristan, 35 ans, lui aussi concerné par la décision, avaient été arrêtés fin 2022 et avaient passé trois mois en détention à Bucarest.

Inculpés en juin 2023, ils sont accusés d'avoir piégé des femmes en simulant des sentiments, avant de les forcer à la production de films pornographiques. Andrew Tate doit également répondre de deux viols.

Mandat d'arrêt

Les deux frères, qui réfutent l'ensemble des allégations, font également l'objet de poursuites en Grande-Bretagne, et sont visés par un «mandat d'arrêt européen» émis par les autorités britanniques pour des faits similaires.

Interrogée par l'AFP, la porte-parole des frères Tate affirme qu'ils ne risquent pas d'être remis à la Grande-Bretagne s'ils quittent la Roumanie pour gagner un autre pays de l'Union européenne avant leur procès.

Né aux Etats-Unis en 1986, il vit depuis plusieurs années en Roumanie. Avant de se retrouver derrière les barreaux, il avait dit en apprécier «la liberté» et «le fait que la corruption y soit accessible à tous».

Banni d'Instagram et de TikTok pour des propos misogynes, le kick-boxeur est suivi par plus de neuf millions de personnes sur le réseau social X, où il s'exhibe muscles saillants, fumant des cigares et fascinant des millions d'adolescents avec ses voitures de luxe. Il y monnaie ses conseils aux hommes pour les aider à devenir riches. (jch/ats)