Voici à quel point les fientes de pigeons sont dangereuses pour la santé

Les pigeons ont mauvaise réputation. Dans de nombreux endroits, ils sont considérés comme des vecteurs de maladies. Mais est-ce vrai? Les fientes de pigeons sont-elles dangereuses pour les hommes et les autres animaux? Explications.

Selon l'information de l'association professionnelle pour la sécurité et la santé au travail (BGI), de nombreux micro-organismes se trouvent dans les fientes des pigeons. Outre les bactéries, il peut s'agir de champignons et de levures. Souvent, l'agent pathogène de la maladie des perroquets (Chlamydophila psittaci) peut également être détecté dans les fientes de pigeons. Les excréments des oiseaux sont donc dangereux pour l'homme et pour les autres animaux.

Remarque: les agents pathogènes ne se trouvent pas uniquement dans les fientes. Ils peuvent également adhérer au plumage. Si les pigeons s'envolent, les bactéries et les champignons se propagent dans l'air.

Les fientes de pigeon sont-elles dangereuses?

Les fientes de pigeons sont dangereuses lorsqu'elles contiennent un agent pathogène. En outre, celui doit être absorbé directement par l'homme, ce qui se fait normalement soit par les voies respiratoires, soit par les muqueuses.

Si vous avez été infecté par une bactérie ou un champignon provenant d'excréments, vous devez éviter les autres personnes. En effet, la plupart du temps, les agents pathogènes sont transmissibles d'une personne à l'autre, parfois même d'une personne à un animal.

Outre les agents pathogènes, les fientes de pigeons peuvent être envahies par des moisissures. Inhalées ou absorbées par les muqueuses, elles peuvent également provoquer des maladies chez l'homme et l'animal. Si vous ne faites que passer devant des fientes de pigeons ou que vous en voyez, il n'y a aucun risque pour la santé.

D'ailleurs, les fientes de pigeon sont également dangereuses pour les matériaux. En particulier la moisissure qui s'y développe. Celle-ci ronge presque toutes les surfaces, même le métal.

Les fientes d'oiseaux fraîches sont-elles plus infectieuses?

Les fientes fraîches de pigeons sont plus infectieuses que les fientes séchées. Cela s'explique surtout par le fait que les rayons UV ont un effet bactéricide. De plus, la plupart des agents pathogènes ne peuvent survivre que dans un milieu humide. Cela signifie que s'il pleut et que le soleil ne brille pas, les agents pathogènes présents dans les fientes de pigeon sont probablement encore très actifs et donc contagieux.

Symptômes d'une infection par des fientes de pigeon

Si vous êtes infecté par un agent pathogène présent dans les fientes d'oiseaux, les symptômes suivants peuvent apparaître:

Nausées

Douleurs abdominales spasmodiques

Vomissements

Maladie des voies respiratoires (toux, difficultés respiratoires)

Le mieux est de consulter un médecin. Celui-ci pourra examiner précisément d'où vient votre infection et quelles sont les meilleures mesures à prendre.

En conclusion

Les fientes de pigeon n'attaquent pas seulement les matériaux. Elles peuvent également représenter un danger pour la santé. En effet, de nombreuses bactéries, levures et champignons s'y trouvent et peuvent notamment provoquer des maladies intestinales et respiratoires. Dans certaines circonstances, les fientes de pigeons sont donc dangereuses pour les hommes et les animaux.

