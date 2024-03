Anant Ambani et sa fiancée Radhika Merchant ont lancé les festivités de leur mariage avec un extraordinaire pré-mariage de trois jours en Inde, qui incluait Rihanna et des invités de renom. watson/getty

200 éléphants et Rihanna: Ils ont claqué 150 millions pour leur «pré-mariage»

Budget? Plus de 150 millions de dollars. Nombre de convives? 1200. Durée? Trois jours. Animation? Rihanna et des éléphants sauvages. Allez, n'en jetons plus: on vous raconte le «pré-mariage de l'année», qui s'est tenu ce week-end dans l'ouest de l'Inde. Comme si on y était.

Cela vous arrive peut-être, parfois. De vous demander pourquoi, Diable, le destin a décidé de vous faire naître dans le Val-de-Ruz, à Yverdon-les-Bains ou à Chavannes-Près-Rennens, plutôt que de vous placer directement dans une famille de milliardaires influents, très excités à l'idée de mettre le paquet le jour de vos noces avec le rejeton d'une autre famille de milliardaires influents. Mais assez de questions existentielles. L'heure est venue de vous parler du prémariage de l'année. Oui, vous avez bien lu: prémariage.

Parce que «juste» se marier aurait été trop simple pour Anant Ambani, 28 ans. Fils cadet du magnat Mukesh Ambani, 66 ans, première fortune d'Inde, neuvième mondiale, à la tête de la plus grande raffinerie de la planète, dont l'empire s'étend désormais du pétrole aux télécoms, en passant par le textile et la chimie. Vous voyez le truc. Le mariage de son troisième fils n'allait pas se limiter à un lancer de pétales de roses - surtout quand les précédents incluaient Beyonce et Coldplay.

Les futurs mariés: Radhika Merchant et Anant Ambani, en avril dernier. Getty Images AsiaPac

Diplômé en sciences politiques et économie à l'université Brown, aux Etats-Unis, le futur époux siège désormais au conseil d'administration de la boîte familiale. Pour la petite histoire, notre homme a fait l'objet de beaucoup d'attention médiatique, au début de la vingtaine, pour sa spectaculaire perte de poids - pas moins de 108 kilos en 18 mois, à coups d'heures de fitness et de régimes draconiens. Toutefois, depuis, ce fervent passionné par la cause animale a repris du poids. Atteint d'une sévère forme d'asthme, il suit un traitement aux stéroïdes.

Quant à la future mariée, elle n'en est pas moins fascinante. Radhika Merchant, 29 ans, elle-même fille d'un riche industriel, est sortie diplômée de l'université Brown comme son fiancé, bien que ce ne soit pas là qu'elle l'ait rencontré: on murmure que les tourtereaux sont amoureux depuis le lycée. Sinon, Radhika danse à merveille le Bharatanatyam, comme sa future belle-mère, et son LinkedIn précise qu'elle s'intéresse aux animaux et aux droits de l'homme. Que des bons points pour elle.

Le couple, le soir de leur première cérémonie de fiançailles. Getty Images AsiaPac

Après leurs fiançailles en 2019, une première cérémonie en 2021, le jeune Anant entend désormais officiellement épouser son amour de jeunesse dans quelques mois, en juillet 2024. Mais avant ça, il fallait mettre les invités en appétit. Les préparer psychologiquement. Alors, quoi de plus efficace que trois jours de festivités extravagantes, dans un immense décor créé sur mesure?

Tout le gratin mondial

Pour assister à ce prémariage décadent, pas moins de 1200 invités triés sur le volet. Outre des superstars de Bollywood telles qu'Amitabh Bachchan et Shah Rukh Khan, citons le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, celui de Disney, Bob Iger, mais aussi Hillary Clinton, Bill Gates ou encore Ivanka Trump, fille de Donald. Sans oublier tout le who's who politique et royal mondial.

Ivanka Trump, dans l'une des nombreuses tenues de soirée resplendissantes arborées pendant le week-end. instagram

L'actrice indienne Janhvi Kapoor faisait également partie des célébrités présentes. instagram

Pour célébrer l'amour éternel d'Anant et Radhika, ce petit monde s'est envolé le 1er mars à bord de leur jet privé, la soute et les valises bien chargées - pas le choix, avec un code vestimentaire de neuf pages envoyé avec le faire-part, qui incluait aussi bien une tenue indienne traditionnelle que des «chaussures confortables» pour le safari.

Destination Jamnagar, dans l'ouest de l'Inde, siège de la raffinerie familiale. Alors comme ça, ça ne vend pas du rêve, mais la zone a été complètement transformée pour l'occasion-

«J'ai passé beaucoup de temps ici quand j'étais enfant. Mumbai est ma maison, mais mon cœur est à Jamnagar», Le futur marié, dans une interview à la chaîne CNBC TV18.

Et pour héberger comme il se doit ces 1200 invités de renom, faute d'hôtel 5 étoiles déjà implanté dans la région, ce sont pas moins de 14 temples et des centaines de tentes qui ont été érigées. Oubliez le «glamping», nous sommes ici sur un tout autre niveau. Selon l’Economic Times in India, les yourtes (pourvues, évidemment de salles de bain carrelées) valaient largement les suites des meilleurs hôtels du monde.

Quelques-uns des décors somptueux mis en place pour l'occasion. instagram

Dont un véritable carrousel-bar en trompe-l'oeil. instagram

Cependant, il a été expressément précisé aux clients de ne pas s'attendre à ce que le personnel défroisse et repasse les vêtements plus rapidement «que dans les trois heures». Quelle horreur. Heureusement encore qu'une armée de coiffeurs, maquilleurs et drapistes étaient disponibles sur place pour aider les convives à se mettre sur le 31.

Même Zuckerberg a troqué son éternel hoodie pour un costume, c'est dire. instagram

Le programme

A en croire le futur marié pendant son discours, sa mère aurait travaillé «18 heures par jour ces quatre derniers mois» pour s'assurer que le prémariage de son fiston soit parfait. On veut bien le croire, parce que le programme donne le tournis. Au menu des festivités? Concerts, danses et bonnes bouffes dans des décors extraordinaires - surtout des bonnes bouffes, d'ailleurs.

Avouez que c'est charmant comme tout. instagram

Pour satisfaire les papilles de ces convives exigeants, pas moins d'une centaine de chefs cuisiniers d'un des principaux groupes hôteliers cinq étoiles d'Inde ont été mobilisés pour la partie restauration - à elle seule, 25 millions de dollars du budget. Pour les banquets? Une variété de cuisines: indienne, thaïlandaise, mexicaine ou encore japonaise à panasiatique. Soit plus de 2500 plats au menu sur les trois jours. Et pas question de ressortir les restes pour le troisième. Selon une source proche de l'organisation au Daily Mail, les invités ont eu le choix entre 75 options pour le petit-déjeuner et 225 et 275 autres pour le déjeuner et le dîner. Jamais la même. Samedi soir, ce sont quelque 85 options de restauration qui ont été mises sur la table pour le repas traditionnel de minuit, la fête se poursuivant jusqu'au petit matin.

Il fallait bien ça, pour se remettre des célébrations, organisées autour de différents thèmes, événements et codes vestimentaires. Entre une journée «fièvre de la jungle» avec une visite à un centre de sauvetage d'animaux, une première soirée de fête en tenue indienne «éblouissante», un après-midi «safari» entouré de plus de 200 éléphants, 300 félins et 120 reptiles ou encore la fête finale, hastakshar («signature»), une affaire royale avec un code vestimentaire sur le thème de l'«héritage indien».

Ivanka Trump et l'un des 200 éléphants qui ont pris part au mariage. instagram

Et comment ne pas mentionner le clou du spectacle, assuré par Rihanna, pour sa première prestation publique depuis le Super Bowl 2023? Il aura quand même fallu la somme rondelette de plus de 6 millions de dollars, selon les médias américains, pour la sortir de sa retraite anticipée.

Bref, vous avez pigé. Avec un budget de plus de 150 millions de dollars pour le week-end qui, encore une fois, n'est pas le mariage, on trépigne de voir arriver le mois de juillet pour voir ce que les Ambani nous réservent. Les actuels tenants du titre du «mariage de la décennie» n'ont qu'à bien se tenir.