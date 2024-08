Ça sent le roussi

Le parfum pour chiens de Dolce&Gabbana fait déjà scandale

Ce spray parfumé pour chien sans alcool associe les notes fraîches et délicates de l'ylang-ylang, du musc et du bois de santal, selon la marque. Dolce&Gabbana

Fini la bagarre pour leur faire prendre le bain et l'odeur de poil mouillé: la maison italienne a lancé un nouveau parfum pour chiens... aussitôt dénoncé par les défenseurs des droits des animaux.

«Inspiré par l'amour inconditionnel de Domenico Dolce pour son fidèle petit chien Fefé, ce mélange délicat sans alcool combine les odeurs fraîches et délicates d'Ylang ylang, de musc et de bois de santal», dixit le site internet de la marque de luxe.

«Un parfum tendre et envoûtant pensé pour une routine enjouée de beauté» La promesse de D&G à l'adresse de ceux qui veulent débourser 97CHF pour ce parfum.

A ce prix, le client a droit au flacon de parfum sur lequel est appliquée une patte de chien plaquée or 24 carats et un collier avec un médaillon Dolce&Gabbana.

Dolce&Gabbana

Aussitôt sorti, aussitôt honni

L'association internationale de défense des droits des animaux PETA ne l'entend pas de cette oreille. Elle estime que «le fait d'asperger (les chiens) d'un parfum conçu pour plaire aux humains, comme c'est le cas, peut les perturber considérablement».

Les chiens «ont des centaines de millions de récepteurs supplémentaires dans leurs narines et peuvent sentir 10 000 à 100 000 fois mieux que les humains», s'est insurgée Ingrid Newkirk, fondatrice de PETA, dans un communiqué transmis à l'AFP.

Les parfums vaporisés sur leur fourrure «peuvent leur causer irritation et stress et interférer avec leur capacité à détecter d'autres odeurs dans leur environnement et à communiquer avec d'autres animaux qu'ils rencontrent», a-t-elle ajouté. (mbr/ats)