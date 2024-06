image: getty x montage watson

Le chien le plus moche du monde, c'est lui

Ce week-end, la Californie a accueilli le concours annuel du chien le plus laid du monde. On a les photos.

Chaque année, depuis près de 50 ans aux Etats-Unis, se déroule un concours plus ébouriffant qu'une course de lits à roulette (oui, oui, ça existe), et plus fascinant qu'une séance de lutte à la saucisse (si vous n'avez jamais vu deux participants se trucider à l'aide de saucisses géantes, alors votre vie n'est pas complète!)

Huit chiens à la frimousse bien particulière se sont affrontés ce week-end pour un titre fabuleux: celui du chien le plus laid du monde. Comme le spécifie le Guardian, la plupart des frêles créatures provenaient de refuges pour chiens avant d'être adoptées. Et dans cette deuxième vie, les rescapés comptent bien occuper le devant de la scène.

Les concurrents se sont mis sur leur 31, et ont défilé toutes pattes dehors à la foire de Sonoma-Marin 2024, à Petaluma, en Californie.

Celui qui a réussi à arracher la couronne a déjà participé à cinq éditions. Son nom? Wild Thang, un Pékinois de Coos Bay, dans l'Oregon. Son histoire est touchante: on lui a diagnostiqué une maladie de Carré alors qu'il n'était qu'un chiot de 10 semaines, ce qui a empêché la croissance de ses dents et a provoqué un trouble musculaire dans l'une de ses pattes. Ça lui a donné son minois de traviole tout mimi et fort sympathique.

Wild Thang 👇 The Winner toutes catégories de cette année❤️ . image: getty

C'est bien joli tout ça, nous direz-vous. Mais que gagne-t-on après avoir reçu la palme d'or de la gueule de travers?

La propriétaire de Wild Thang, Ann Lewis, peut s'attendre à recevoir 5 000 dollars pour la victoire, et une apparition dans l'émission Today de NBC. Le début de la célébrité, et peut-être un futur rôle offert dans la saison 2 de Mercredi?

5 000 dollars en croquettes: ça en fait des belles écuelles!

...et même une mascotte!

Les autres doggos ne sont pas en reste!

Le deuxième prix du concours est revenu à Rome, un carlin de 14 ans. La troisième place revient à Daisy Mae, une chienne croisée à poil blanc de 14 ans, sauvée de la rue à l'âge de deux ans et qui a perdu ses dents, ses poils et sa vue.

Rome est un «vieil homme» adorable de 14 ans dans un petit corps de carlin.

Daisy Mae, 14 ans également, et sauvée de la rue à l'âge de deux ans, était la tenante du titre.

Parmi les participants, l'on trouvait également un prestigieux concurrent nommé Freddie Mercury. Le toutou de 14 ans né d'un croisement entre un griffon bruxellois et un carlin est la mascotte officielle du camion de glaces local de Petaluma. Bien qu'il n'ait pas remporté l'écharpe tant convoitée cette année, Freddie fait de fréquentes apparitions lors des fêtes d'anniversaire locales ainsi que lors d'événements sportifs pour les jeunes.

«Fred a commencé sa vie quelque part dans les rues dangereuses du comté de Solano et a été adopté le 5 mai 2012 au Solano County Animal Care à Fairfield, en Californie», précise le concours. Fred est une vraie mascotte dans sa région. source: site internet du concours

Mochi, un mélange de Chihuahua et de Jack Russell Terrier, avait tout pour plaire, mais il n'a pas pu mettre la patte sur le podium. Agé de seulement neuf mois, ce Californien pure souche a participé pour la première fois au concours cette année.

Voici Poppy, un mélange de chien chinois à crête et de Gremlin. Poppy était non seulement la plus petite de sa portée, mais elle était également la seule à être née sans poils. «Apparemment, cela l'aide à être une excellente nageuse car elle est hydrodynamique», assure sa fiche de participante. De plus, cela lui donne de belles lignes de bronzage en été.

Selon le site du concours, Ozzie est «un adorable et joyeux terrier de 10 ans avec une queue d'hélicoptère». Il a un petit problème de comportement, qui s'est probablement déclenché pendant sa vie dans une décharge au Mexique. En plus, il a été poursuivi par des mouettes, et tout ça, ça a fait grisonner prématurément ses cheveux.

Mais pourquoi un concours basé sur les chiens à l'allure désagréable a-t-il lieu, vous demandez-vous peut-être. Comme l'explique le site Internet officiel, cet événement «de renommée mondiale célèbre les imperfections qui rendent tous les chiens spéciaux et uniques». Celui-ci rappelle que «le pedigree ne définit pas l'animal», et que chacun mérite de trouver un foyer aimant et attentionné.

On vous laisse en images 👇 Ozzie en mode Simba. Getty Images North America

Tout roule pour Rome. Getty Images North America

Tapis rouge et truffe mouillée.

Daisy Mae avait vraiment la classe ce 21 juin. Getty Images North America

Getty Images North America