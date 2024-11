Peanut, sur l'épaule de son papa, Mark.

Alertes à la bombe à New York après la mort de l'écureuil préféré de Trump

L'affaire n'aura jamais dû en être une. Mais, campagne présidentielle oblige, l'euthanasie de Peanut, le «Elon Musk des écureuils», à New York ce week-end prend une ampleur démesurée. Faudra-t-il appeler l'armée en renfort?

Les autorités new-yorkaises ne s'attendaient certainement pas à un tel boucan. Surtout à quelques jours d'un changement de président des Etats-Unis. Mais voilà, depuis que le Département de la protection de l'environnement a eu la mauvaise idée d'euthanasier un écureuil et un raton laveur célèbres la semaine dernière, la vie de ses employés est mise en danger. Si, si.



Vous n'avez rien suivi? On rembobine. Peanut et Fred ont été embarqués puis tués par des agents de la ville en raison d'un risque de propagation de la rage. Le désarroi, la colère et la tristesse de leurs propriétaires, Mark et Daniela Longo, n'ont pas seulement bouleversé les amis des animaux. Elon Musk, la moitié de l'extrême droite américaine, JD Vance et Donald Trump lui-même, se sont dit «furax» contre les autorités new-yorkaises. Vous avez bien lu.

Forcément, une ville démocrate qui préfère «assassiner» des petits animaux plutôt que «d'arrêter les dealers et les migrants illégaux», c'est du pain bénit pour la campagne républicaine.

Et, préparez-vous, parce que la déclaration suivante est non seulement vraie, mais elle est sortie de la bouche du colistier du milliardaire MAGA, en plein meeting en Caroline du Nord:

«Donald Trump adorait Peanut. Il m'a dit: "C'est vrai que les démocrates ont assassiné le Elon Musk des écureuils?"» JD Vance

On repassera pour ce qui est du sens des priorités, mais quand une armée de gens influents se met à souffler sur les braises, l'euthanasie de deux petits animaux sauvages n'a d'autres choix que de devenir un scandale d'Etat. La preuve? Depuis lundi, dix bureaux du Département de la protection de l'environnement de l'État de New York ont été victimes d'alerte à la bombe.



Oui, à la bombe.

Une affaire prise très au sérieux par les autorités de la Grosse Pomme, qui ont été contraintes de sortir du silence... ou presque. Evoquer les alertes à la bombe, oui. Mais la mort de Peanut et Fred... on peut se brosser, nous dit notamment le NY Post, qui a tenté de leur tirer les vers du nez.

«La gouverneure Kathy Hochul condamne fermement ces menaces de violence scandaleuses et remercie la police de l’État de New York pour son travail d’enquête» Propos recueilli par le NY Post

Vous trouvez que ça va trop loin? Vous avez raison. Mais ce n'est pas fini. Le succès de Peanut sur Instagram avait permis au couple de propriétaires d'offrir «une bonne visibilité» à leur page classée X sur OnlyFans.



Malgré les plaintes et les dénonciations qui ont conduit les autorités à euthanasier Peanut et Fred, la vague de soutien qui entoure la disparition des deux animaux a donné naissance à une cagnotte: «L’engouement est dingue. Vous savez, Peanut a répandu ses cacahuètes partout dans ma maison, partout dans mes poches et mes vêtements. C'est juste un petit rappel de sa présence permanente», a confessé Mark, en larmes, à un journaliste du NY Post lundi soir.



Près de 200 000 dollars ont été récoltés jusqu'ici. (Et on vous interdit de dire que c'est peanut.)