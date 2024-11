Peanut a été euthanasié à New York, ce week-end.

«Kamala a tué Peanut!» La mort d'un écureuil rend dingues les trumpistes

Il s'appelait Peanut et vivait avec son ami Fred, le raton laveur, à New York. Les deux bestioles ont été tuées par les autorités à cause d'un risque de rage. Mais c'est désormais Elon Musk et sa clique qui sont gorgés de rage. Une drôle d'histoire qui vient perturber l'élection présidentielle.

Il suffit parfois de posséder un animal adorable et un poil original pour réussir sa carrière sur les réseaux sociaux. C'est le cas de Mark Longo, un New-Yorkais qui mettait en scène son petit écureuil baptisé Peanut, devant une foule de 600 000 abonnés en délire. Oui, mettait. Car ce week-end, la petite bestiole «sauvée des mauvaises rues de New York» a été euthanasiée.

La raison? Un risque de propagation de rage et la possession illégale d'un animal sauvage. Pourquoi maintenant, alors que cette starlette fait la belle sur Instagram depuis des lustres? Une femme s'est plainte de la vie douce et sédentaire de l'écureuil sur Facebook. Et depuis que des agents du Département de la conservation de l'environnement de l'État ont emmené et tué l'animal, son propriétaire crache ses larmes sur Internet et les Etats-Unis sont inconsolables.

Enfin, pas tous les Etats-Unis s'émeuvent forcément de la mort de Peanut (et de son ami Fred, le raton-laveur, enlevé au même propriétaire et tué le même jour). Les pires supporters de Donald Trump, qui n'en ratent pas une pour rejeter la faute sur Kamala Harris, se sont emparés de l'affaire pour la transformer en missile politique.

En résumé, pour l'extrême droite américaine: New York, un Etat démocrate, préfère «tuer des écureuils que d'arrêter les dealers et gérer l'immigration». Absurde? Sûrement. Mais vous connaissez Internet, mmh?

Depuis samedi soir, ce serait donc le scandale majeur de la campagne présidentielle, à trois jours du scrutin. Si ce petit drame humain prend aujourd'hui de telles proportions, c'est aussi parce que l'homme le plus riche du monde n'a rien d'autre à foutre que de se hisser porte-parole de Peanut, pour égratigner le gouvernement démocrate.

Oui, Elon Musk, meilleur ami et porte-monnaie de candidat Trump, aligne désormais les publications pour s'offusquer de la mort d'un écureuil, assassiné par les démocrates. Et ça va forcément beaucoup trop loin.

«Le gouvernement ne devrait pas avoir le droit de faire irruption dans votre maison et de tuer votre animal de compagnie ! C'est complètement dégoûtant» Elon Musk

Même si on connait le pouvoir des animaux quand il s'agit d'émouvoir le monde, pas sûr que cette histoire puisse faire pleurer les urnes, au point de servir de marchepied à Donald Trump. Vous aussi, vous vous réjouissez de la fin de cette campagne présidentielle hallucinante? Courage, encore quelques jours (ou semaines) de folie.