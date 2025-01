Vidéo: watson

Les autres victimes des incendies

La Cité des Anges brûle depuis plusieurs jours, entraînant des milliers de déplacés. Parmi eux, de nombreux animaux qui, comme le montrent ces images, semblent s’être réapproprié la ville.

Depuis près d’une semaine, de violents incendies encerclent la ville de Los Angeles, en Californie. Ces feux, d’une ampleur historique, ont forcé 150 000 habitants à évacuer, brûlé plus de 12 000 hectares et détruit plus de 10 000 bâtiments. Le bilan, encore provisoire, fait état ce lundi de 24 morts, tandis que des vents violents menacent de provoquer de nouveaux départs de feu.

Les habitants n’étaient pas les seuls à fuir les flammes, les fumées toxiques et les braises brûlantes de ces incendies meurtriers qui ravagent des quartiers entiers de Los Angeles depuis mardi soir. Une grande partie de la biodiversité locale a également quitté les collines embrasées pour chercher refuge sur les routes et dans les habitations. Des images de NBC LA ont montré un faon à la fourrure noircie courant au milieu d’une rue déserte d’Altadena. Une nuit, une équipe de tournage d’ABC 7 a aperçu un puma et ses deux petits traversant le boulevard Topanga Canyon, loin de l’incendie qui ravageait Pacific Palisades.

Parmi les animaux endémiques de Californie, on trouve également des lynx roux et des coyotes, sans compter un nombre conséquent d’oiseaux et de reptiles. A cela s’ajoutent aussi des animaux domestiques, comme des chevaux et des ânes, qui ont été retrouvés errant sur les routes.

A Burbank, le centre équestre de Los Angeles a accueilli environ 400 animaux, principalement des chevaux, mais aussi quelques ânes. Certains ont été amenés par des propriétaires qui ont évacué leur domicile, d'autres par les forces de l'ordre qui les ont trouvés en liberté.