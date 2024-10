Apple a trouvé 1,3 million de Suisses à qui vendre son nouveau produit

Les options d’utilisation des écouteurs intra-auriculaires AirPods Pro d’Apple bénéficient d’une fonction pratique avec la nouvelle mise à jour: ils aideront les personnes ayant une perte auditive légère à modérée à mieux s’en sortir au quotidien.

Marc Bodmer / ch media

Plus de «Société»

Les plus cyniques pourraient juger sévèrement la dernière innovation d'Apple: d’abord ils abîment les oreilles, et maintenant ils vendent la source du problème comme remède en transformant les populaires AirPods en aide auditive.

Mais Apple fait beaucoup pour se défendre de cette critique. Depuis plus de six ans, l’iPhone, combiné à l’Apple Watch, mesure le bruit ambiant, ce qui est particulièrement utile lors de concerts ou en boite de nuit. De plus, le volume des écouteurs peut être limité via l’application Santé depuis quatre ans, protégeant ainsi efficacement l’ouïe. Désormais, la deuxième génération des Airpods Pro peut aussi aider en cas de perte auditive légère à modérée. Les écouteurs d’Apple deviennent donc également un appareil auditif.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 1,5 milliard de personnes dans le monde souffrent d’une forme de perte auditive, perceptible dès une diminution de 20 dB. En Suisse, cela concerne environ 1,3 million de personnes, selon Heike Zimmermann, co-directrice de Pro Audito, l'organisation faîtière des associations suisses de personnes malentendantes: «Mais seulement la moitié d’entre elles utilise un appareil auditif.» D’après l’OMS, environ un milliard de jeunes risquent des dommages auditifs évitables. Des études ont montré que la perte d’audition peut entraîner de graves conséquences, comme une diminution du vocabulaire et un repli social. Ces effets diminuent la qualité de vie et augmentent le risque de démence.

L'iPhone pourra faire des tests auditifs

La mise à jour iOS, publiée ce lundi 28 octobre, comprend un test auditif dont l'efficacité a été démontrée dans le cadre d'une étude clinique menée auprès de 200 participants. Pour les AirPods Pro de deuxième génération (disponibles depuis 2022), une mise à jour du micrologiciel est nécessaire pour que leur puce H2 puisse être pilotée différemment. Avant de commencer le test auditif d'une dizaine de minutes, l'ajustement des bouchons d'oreille est vérifié. Différentes tailles sont livrées avec les AirPods Pro et peuvent être remplacées en conséquence.

Apple Air Pod Pro, deuxième génération, 229 francs.

Pour le test, il faut trouver un endroit calme, car les bruits parasites perturbent et interrompent la mesure. Si les résultats du test auditif sont déjà disponibles, ils peuvent être scannés. Les résultats du test servent de base pour les réglages des AirPods Pro. Les réglages fins peuvent ensuite être effectués via l'iPhone. Le nouveau système d'exploitation est compatible jusqu'à l'iPhone X (2017).

Celui qui veut faire le test en vitesse en déplacement échouera et constatera avec étonnement la quantité de bruit qui nous entoure au quotidien. On bavarde à la table voisine (60-69 dB), un réfrigérateur ronronne (50 dB), sans parler des chantiers (110-119 dB). Le niveau sonore dans un restaurant très fréquenté peut rapidement atteindre 80 dB. Selon l'assurance Suva, des mesures devraient être prises à partir de huit heures à 85 dB.

Le design accrocheur est à la fois une chance et un handicap

Apple considère que sa clientèle se situe dans la catégorie des surdités légères (26-40 dB) à modérées (40-60 dB), s'ouvrant ainsi un marché conséquent. Lors de notre essai, le test auditif a montré si l’on faisait partie de la clientèle potentielle: si l’on n’entend pas les tonalités du test, il est impossible de valider la confirmation requise. En l'absence de réponse pendant une période prolongée, l'essai est interrompu.

«Nous pensons que les AirPods peuvent être utilisés comme appareils de base, mais couvriront surtout les pertes auditives légères de 20 à 30 dB. Ils devraient abaisser le seuil pour accéder à un appareil auditif conventionnel.» Heike Zimmermann de Pro Audito.

Lorsque Apple a annoncé la nouvelle fonction, les actions du fabricant suisse d'appareils auditifs Sonova ont temporairement perdu jusqu'à 4% de leur valeur. La situation était similaire pour les fournisseurs danois GN Store Nord et Demant. Ce qui est étonnant, car les AirPods Pro, avec une durée d'autonomie d'environ six heures, présentent un désavantage important par rapport à la concurrence désignée, dont l'autonomie se situe entre 3 et 22 jours selon le modèle. Mais les fabricants d'appareils auditifs se sont peut-être aussi souvenus que l'Apple Watch est désormais la montre la plus vendue au monde.

Le design distinctif des AirPods d’un blanc éclatant représente à la fois un atout et un inconvénient. Traditionnellement, on tend à dissimuler la perte auditive: les appareils auditifs se cachent dans l’oreille ou derrière le pavillon de l’oreille de manière discrète. Pourtant, «nous observons lors de salons et de plus en plus dans la rue que les aides auditives sont conçues comme des accessoires de mode», affirme Heike Zimmermann de Pro Audito. Au quotidien, on croise en effet de nombreuses personnes qui portent leurs écouteurs en continu.

De l'isolement à l'écoute active

Il est encore inhabituel d'engager la conversation avec quelqu'un portant ces écouteurs, car les bouchons suggèrent un manque de disponibilité à écouter. Cependant, les produits Apple disposent d’un mode transparence permettant de converser sans avoir à retirer les écouteurs. En outre, les fonctions de filtrage, qui permettent également la célèbre réduction du bruit, aident à atténuer les bruits gênants et à se concentrer sur les voix. La nouvelle technologie entraîne donc un renversement complet de l'utilisation actuelle — de l'isolement à «l'écoute».

Selon les analystes de marché de Comparis, 47% de la population suisse utilise un iPhone, dont une grande partie choisit les AirPods Pro pour téléphoner sans fil. Si une entreprise peut inverser la tendance dans le domaine de l'amélioration de l'acceptation des aides auditives (visibles), c'est bien Apple. L'avenir nous dira si elle y parviendra. Nous gardons les yeux et les oreilles ouverts.

Traduit et adapté par Noëline Flippe