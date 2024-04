Alejandra Rodríguez est à deux étapes de l'écharpe ultime. source image: instagram

La prochaine Miss Univers aura peut-être 60 ans

C'est en tout cas la question que se posent de nombreux médias alors qu'une sexagénaire argentine vient de remporter l’élection régionale de Miss Univers, à Buenos Aires.

Plus de «Société»

Alejandra Rodríguez a remporté vendredi l’élection régionale de Miss Univers à Buenos Aires. Cette belle brune aux yeux bleus a quelque chose de différent des 34 autres candidates face auxquelles elle s'est imposée: elle est âgée de 60 ans.

Alejandra n'a certes pas encore remporté le bout de métal qui la propulsera sur le trône de la plus belle femme du monde, puisqu'il lui faut encore franchir de nombreuses étapes. Après la région, c'est le pays qu'elle doit convaincre, avant de s'attaquer à la planète entière. Quoi qu'il en soit, le «grand pas» pour l'Histoire est fait: elle est la première femme de 60 ans à rafler le titre.

Cette reine de beauté a 60 ans 👇 Vidéo AP presse via Twitter. Vidéo: twitter

En étant couronnée Miss Univers Buenos Aires, celle qui est avocate et journaliste de profession casse les stéréotypes liés à l'âge des femmes - et envoie valser les commentaires particulièrement sexistes et âgistes qui pullulent sur les réseaux, lesquels n'ont de cesse de répéter qu'une femme âgée de plus de trente ans est «périmée» (oui, rien que d'écrire ces lignes est aberrant).

La belle en a bien conscience, elle qui a déclaré devant la presse à l'issue de sa victoire:

«Je suis ravie de représenter cette rupture dans les concours de beauté, car nous inaugurons une nouvelle étape dans laquelle les femmes ne sont pas seulement une beauté physique, mais un ensemble de valeurs» Alejandra Rodríguez après son élection.

Cette année, il y a même eu un modèle de 72 ans qui a concouru pour le titre, Iris Amelia Loto.

Iris Amelia Loto. image: dr

Des critères d'antan

Qu'on le veuille ou non, l'âge Alejandra Rodríguez n'a rien d'une donnée anodine. En effet, les concours de beauté, qu'ils soient régionaux ou internationaux, sont connus pour être très stricts en matière de critères, jusqu'à promouvoir des normes carrément contraignantes. Que ce soit en termes de mensurations, mais également d'âge, ou encore en ce qui concerne le statut social.

Jusqu'à récemment, seules les femmes âgées de 18 à 28 ans, célibataires et sans enfants, pouvaient prétendre à la prestigieuse écharpe de Miss Univers.

Alejandra Rodríguez est très «nature» sur ses images Instagram. source: instagram

Les règles de Miss Monde n'étaient pas plus reluisantes. Comme le rappelle le magazine online Elle, en 2019, le concours Miss Monde avait «disqualifié Veronika Didoussenko, Miss Ukraine, après avoir découvert qu’elle était une mère divorcée».

De quoi donner raison aux détracteurs des concours de beauté, qui estiment que ce genre d'événements ne font que de perpétuer les stéréotypes de genres.

Cependant, en 2022, Miss Univers a décidé de se rendre un poil plus inclusif, et de laisser de côté les règles les plus vieillottes qui ont guidé la fondation du concours, voici 70 ans.

Ces changements ont été opérés après que la société qui gère Miss Univers, longtemps détenue par Donald Trump, a été rachetée par la femme d’affaires thaïlandaise et transgenre Anne Jakapong Jakrajutatip. Les critères ont alors été revus, dans l'optique d'en faire une compétition «qui célèbre toutes les cultures, origines et religions». L'organisation a notamment laissé tomber le critère de l'âge, permettant à des femmes de toutes les générations de se lancer à la conquête du prix si convoité. Tout comme les femmes qui sont mariées, divorcées ou mères de famille.

Cette ouverture d'esprit - aussi modeste soit-elle - a également ricoché à hauteur des concours nationaux. Rappelez-vous des cheveux courts de Miss France, que nombre d'internautes n'ont toujours pas digéré, ou des Pays-Bas et du Portugal, qui ont tous deux couronné une femme transgenre.

Rikkie Kolle, élue Miss Pays-Bas 2023. C'était la première femme transgenre à décrocher la couronne dans le pays.

Marina Machete est devenue en 2023 la première femme transgenre sacrée Miss Portugal. source: instagram

L'élection de Ève Gilles a suscité de nombreuses réactions. En cause: la coupe de cheveux «à la garçonne» de la nouvelle Miss France.

A ce propos 👇 Mais pourquoi tant de haine pour la coupe de Miss France? Un expert répond

La routine de Alejandra Rodríguez

Du haut de ses 60 ans, Alejandra Rodríguez donne raison à l'expression statuant que la beauté n'a pas d'âge. Il faut dire que l'Argentine a un physique impeccable, et, si l'on en croit ses dires, «totalement naturel». Alejandra Rodríguez a en effet garanti lors d'une interview n'avoir «jamais eu recours à la chirurgie esthétique».

Pour se maintenir en forme, Alejandra Rodríguez a adopté une routine alimentaire stricte. source: instagram

Rodriguez a en outre partagé sa routine sportive et ses habitudes alimentaires qui l'ont maintenue en belle forme physique au fil des ans. Au menu of course, des fruits, des légumes et tout de même de la viande, mais «biologique». Niveau sport, la recette se base sur de la marche et du jogging, au moins trois fois par semaine.

La belle explique en outre que sa décision de participer n'a pas été évidente.

«Mes amis m’avaient encouragé à m’inscrire, mais je me suis demandé Comment on peut se lancer là-dedans à mon âge?» Alejandra Rodríguez.

Avec sa fraiche victoire, Alejandra s'est rendu compte que son parcours avait inspiré de nombreuses personnes de tout âge à poursuivre leurs rêves, assure le média Los Tiempos.

Désormais, pour elle, son destin se jouera lors de la sélection nationale. Son état d'esprit? En mode battante, si l'on en croit ses mots: «Je suis déterminé à me battre pour la couronne de Miss Univers Argentine 2024». Rendez-vous, donc, le 25 mai, pour voir si le pari est tenu.