Swiss est accusée de tromper ses clients

Swiss fait partie des 20 compagnies aériennes européennes dont les pratiques commerciales respectueuses de l'environnement sont potentiellement trompeuses. La Commission européenne a demandé aux compagnies aériennes de remédier à ces irrégularités, faute de quoi elles s'exposent à des sanctions.

Ralph Steiner

Les accusations sont sérieuses. En collaboration avec les autorités de protection des consommateurs de l'UE, la Commission européenne a envoyé des lettres à 20 compagnies aériennes, selon le portail «aerotelegraph».



Le contenu comprend une liste de pratiques écologiques revendiquées par les compagnies aériennes, mais potentiellement trompeuses. Autrement dit, l'organisation les accuse de «greenwashing». Ces lettres font suite à une plainte déposée par l'Association européenne des consommateurs (Beuc).



Parmi les 20 compagnies aériennes concernées figure également Swiss, comme l'a annoncé le groupe Lufthansa à l'agence de presse Reuters. Les filiales du groupe allemand, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Air Dolomiti et Lufthansa elle-même sont concernées. Air France, KLM et SAS ont également confirmé avoir reçu le même courrier.

Swiss a également été contactée. Image: keystone

Ce que l'UE conteste

Les accusations suivantes sont en jeu:

Les compagnies aériennes auraient donné l'impression erronée que leurs clients pouvaient contribuer à la réduction des émissions de CO₂ en payant des frais supplémentaires. L'argent aurait été utilisé pour soutenir des projets climatiques ou l'utilisation de carburants alternatifs.

Les compagnies aériennes auraient utilisé le terme «Sustainable Aviation Fuel» (SAF), traduit par carburant d'aviation durable, sans clairement justifier les impacts environnementaux de ces carburants. De même, les termes «vert», «durable» et «responsable» auraient été utilisés de manière absolue, selon ce qu'écrit «aerotelegraph».

Les compagnies aériennes auraient affirmé, sans engagements et objectifs vérifiables, qu'elles se dirigeaient vers des émissions de gaz à effet de serre nulles. De plus, il n'existerait pas de systèmes de surveillance indépendants.

Les compagnies aériennes auraient présenté à leurs clients des calculateurs pour estimer les émissions de CO₂ de certains vols. Cependant, il manquerait des preuves scientifiques quant à la fiabilité de ces calculs. De plus, les informations sur le fonctionnement même de ces calculs feraient défaut.

Les compagnies aériennes auraient présenté à leurs clients une comparaison des vols en termes d'émissions de CO₂, mais il y aurait, là-aussi, un manque d'informations sur les éléments sur lesquels cette comparaison repose.

La suite des événements

Les 20 compagnies aériennes concernées ont maintenant 30 jours pour répondre aux critiques et présenter des propositions.

Ensuite, des réunions auront lieu entre la Commission européenne et les compagnies aériennes, où les solutions proposées seront discutées. Les mises en œuvre ultérieures seront surveillées.

Si les compagnies aériennes ne font pas assez pour remédier aux pratiques critiquées, d'autres mesures pourraient être prises. Des sanctions ne sont pas exclues.

Côté Suisse, le Fondation des consommateurs (pendant alémanique) s'est montrée enthousiaste:

«Nous saluons l'action de la Commission européenne et encourageons les compagnies aériennes à répondre dans les 30 jours et à présenter des mesures pour améliorer la situation. Nous suivrons de près le développement de cette affaire.»

Ce que dit Swiss

Contacté par watson, Swiss confirme que cette situation les concerne également, mais indique ne pas pouvoir commenter plus en avant.

Toutefois, la compagnie rejette les accusations de greenwashing. Elle cite plusieurs exemples de la manière dont elle réduit ses émissions nettes de CO₂. Plus précisément, il s'agit «d'investissements dans de nouvelles technologies d'avion et de propulsion, une augmentation de la part de carburants durables, ainsi qu'une optimisation continue des opérations de vol et de la gestion de l'espace aérien».

Traduit et adapté par Noëline Flippe