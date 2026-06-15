Anne Schedeen, actrice culte des années 1980, est morte

L'actrice américaine Anne Schedeen, connue pour son rôle de Kate Tanner dans la série culte «Alf», est décédée à l'âge de 77 ans.

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Les fans d’Alf perdent un nouveau visage familier. L’actrice américaine Anne Schedeen, qui incarnait Kate Tanner dans la sitcom culte des années 1980, est décédée à l’âge de 77 ans.

Anne Schedeen, connue pour son rôle de Kate Tanner est décédée à l'âge de 77 ans. Image: imago

La nouvelle a été confirmée par l’agent de longue date de l’actrice à l’agence de presse allemande dpa. Plusieurs médias en avaient déjà fait état après une publication de la famille sur la page Facebook officielle d’Anne Schedeen.

Pour toute une génération, Anne Schedeen restera avant tout Kate Tanner, la mère de famille qui voyait son quotidien chamboulé par l’arrivée d’un invité pour le moins encombrant: Alf.

La famille Tanner dans «Alf». Anne Schedeen apparaît à droite de l'image dans le rôle de Kate Tanner. Image: www.imago-images.de

Dans la série, l’extraterrestre venu de la planète Melmac s’écrase accidentellement dans le garage des Tanner à bord de son vaisseau spatial. La famille décide alors de le recueillir. S’ensuivent quatre saisons de situations absurdes, de gags et de répliques devenues cultes.

Car Alf n’était pas seulement un extraterrestre poilu. L’«Alien Life Form» — dont le nom forme l’acronyme ALF — était aussi connu pour son humour insolent, son goût pour les bêtises et son obsession pour Lucky, le chat de la famille, qu’il rêvait régulièrement de dévorer.

Un phénomène télévisé mondial

Diffusée sur NBC entre 1986 et 1990, «Alf» a totalisé 102 épisodes et s’est imposée comme l’une des séries les plus populaires de son époque. Le personnage est rapidement devenu une icône de la culture pop bien au-delà des Etats-Unis.

La disparition d’Anne Schedeen marque une nouvelle page qui se tourne pour les fans de la série. Parmi les principaux acteurs de la famille Tanner, seule Andrea Elson, qui incarnait Lynn Tanner, est encore en vie. Benji Gregory, l’interprète du jeune Brian Tanner, est mort en 2024 à seulement 46 ans. Max Wright, qui jouait le père de famille Willie Tanner, est décédé en 2019. Quant à Michu Meszaros, l’acteur qui incarnait physiquement Alf dans plusieurs scènes, il est mort en 2016. (jah)