Il n'y a pas de voiture électrique plus cool que cette Renault

Avec la R17 Electric Restomod x Ora Ïto, Renault apporte la preuve que l'avenir est meilleur lorsqu'il s'appuie sur le design du passé.

Oliver Baroni Suivez-moi

Qui parmi vous se souvient de la Renault 17? Un petit coupé sport construit de 1971 à 1979 et qui réunissait à peu près tous les éléments de design qui définissaient les années 70.

Je me souviens bien de cette voiture et je trouvais ça horrible.

J'ai pensé à l'époque qu'il y avait beaucoup trop de babioles stylistiques inutiles et ringardes qui venaient se greffer sur une forme générale déjà cantique et laide.

A l'époque.

Aujourd'hui, lorsque je regarde la Renault 17, je me dis: elle a étonnamment bien vieilli, cette chose. Ce qui paraissait encombrant et inesthétique à l'époque est aujourd'hui considéré comme classique et iconique...

Ce qui nous rappelle bien sûr une fois de plus: le design et le sens de l'esthétique doivent toujours être compris dans leur contexte. Avec l'inexorable passage du temps, de nombreuses abominations se sont transformées en icônes du design.

Et maintenant, voyez ce que Renault a fait avec la R17:

«Restomod» est ici le mot-clé. «Restauration» et «Modification»: le charme classique d'une voiture ancienne s'allie aux matériaux modernes et à la technologie la plus récente. Lors d'un restomod, l'ancien design est en grande partie conservé, mais la technique est améliorée. Plus de puissance. De meilleurs freins. Meilleure tenue de route grâce à des suspensions et des amortisseurs plus modernes. Et surtout, une plus grande fiabilité.

Avec la R17 Electric Restomod x Ora Ïto — c'est le nom officiel du modèle — Renault ne fait pas les choses à moitié. Comme son nom l'indique, la propulsion est entièrement électrique et le langage du design a été dicté par le designer français Ora Ïto (Ito Morabito de son vrai nom).

La carrosserie est en carbone et peinte dans la couleur «Galactic Brown» créée pour l'occasion.

Le moteur électrique fournit 270 chevaux et une autonomie de 400 km.

Des LED remplacent les phares à iode d'origine. D'autres détails ont également été revus. Mais les fentes d'aération latérales sur les vitres arrières entrebâillantes, typiques de la Renault 17, ont été conservées.

A l'intérieur, Ora Ïto a voulu conserver de nombreux éléments de design originaux, tout en y ajoutant une touche de modernité.

Ainsi, les tableaux de bord sont numériques, mais la structure des sièges et leurs revêtements s'inspirent fortement du design des meubles et des intérieurs des années septante.

Le volant a une forme rectangulaire — un élément de style qui s'inspire d'une autre icône du design des années septante, l'Austin Allegro.

La R17 électrique est bien sûr un concept-car et n'est donc pas destinée à la production de masse - elle montre ce qui serait possible. A une époque où les SUV encombrants sont devenus la norme, cette création Renault montre qu'il est possible d'associer un design rétro et de nombreuses fonctionnalités.

Elle met en évidence ce que nous mériterions vraiment: un peu plus d'esthétique dans notre quotidien.

Traduit et adapté par Noëline Flippe