Et si le mystère de la «malédiction des 25 ans» avait été percé?

Leonardo DiCaprio balance (presque) son plus grand secret

La star de Titanic a peut-être (malgré lui) révélé pourquoi il n'est sorti qu'avec des femmes de moins de 25 ans pendant des années. Attention, théorie tirée par les cheveux.

A Hollywood, il y a un grand mystère, que toute la presse tournant autour des célébrités - et même les autres, même s'ils ne l'admettent pas - veulent percer. Pourquoi, mais pourquoi Leonardo DiCaprio n'est sorti qu'avec des femmes âgées de moins de 25 ans pendant des années?

Ce n'est un secret pour personne, Leo, qui a fêté ses 50 ans, est sorti ces dernières années avec une ribambelle de jeunes femmes, toutes plus belles et plus célèbres les unes que les autres. Mais l'acteur du Loup de Wall Street s'est taillé une réputation assez étrange: celle de mettre fin à ses relations une fois que ses amoureuses atteignaient leur quart de siècle.

Il s'agit, comme le phénomène a été affectueusement surnommé, de la «malédiction des 25 bougies». Pour décrypter ce phénomène, un grand nombre d'articles et de graphiques circulant en ligne ont analysé ses relations passées, confirmant ce schéma de manière quasi systématique.

Les exemples que tout le monde aime pointer du doigt son ceux de Gisele Bündchen, qui est sortie avec la star de Inception de ses 20 à ses 25 ans, Bar Refaeli, dont la love story avec Leo a suivi le même schéma, et Camila Morrone. Les deux tourtereaux se sont séparés peu de temps après qu'elle a fêté ses 25 ans. D'autres noms font également partie de la liste maudite, comme ceux de Nina Agdal, Bridget Hall, Kristen Zang Madalina Ghenea, Erin Heatherton, Toni Garrn et Kelly Rohrbach.

Une seule, récemment, a réussi à briser la «malédiction»: la compagne actuelle de Leo, Vittoria Ceretti, qui a fêté ses 26 ans pendant leur relation. Le mannequin italien a même eu l'audace de souffler ses 27 bougies ce 7 juin.

Face à la vie romantique tumultueuse de Leo, qui continue de faire couler beaucoup d'encre, et qui fascine autant qu'elle agace, les théories vont bon train. Chacun a rivalisé de créativité pour tenter de décrypter le pourquoi du comment de ces choix et de ces ruptures perçues comme stratégiques. Pacte spirituel, déviance, rapport de pouvoir déséquilibré, ou encore simple schéma suivi par habitude: chacun y est allé de sa petite idée. Quand l'acteur eut approché la barre des 50 ans, beaucoup y ont vu un refus de vieillir.

La maturité d'abord

Or, ce mercredi 13 août, il se pourrait bien que Leo ait fourni lui-même une esquisse d'explication, après tant d'années de suspense. En effet, le quinquagénaire était l'invité du cinéaste Paul Thomas Anderson dans une interview accordée à Esquire. Dans celle-ci, la star est invitée à répondre le plus vite possible:

Paul Thomas Anderson «Si tu ne savais pas quel âge tu as, quel âge as-tu maintenant?»

Leonardo DiCaprio «Trente-deux ans»

Leo a donc expliqué qu'il se sentait «émotionnellement 32 ans». Pour en savoir plus, Anderson est reparti à l'attaque:

Anderson «Voici une question qu'Esquire souhaite que je vous pose. Vous avez eu cinquante ans l'année dernière. Est-ce que c'est le moment idéal pour réfléchir?»

Leo: «J'ai eu trente-cinq ans émotionnellement l’année dernière»

Anderson: «Tu as cinquante ans, mais ta maturité émotionnelle est de trente-deux ans. Qu'est-ce que tu ressens?

Leonardo: «Donc ils posent des questions sur l'âge...»

Evidemment, la presse people s'est jetée comme un seul vautour sur ces déclarations. Non, Leo ne sent pas du tout proche de son âge (comme beaucoup d'entre nous), et il n'a pas du tout envie de s'étaler sur le sujet. Page Six, de son côté, établit des liens directs.

Leo a-t-il vraiment balancé son plus grand secret, qui met un point final à tous les graphiques jamais esquissés sur la «malédiction des 25 ans»? Ou est-ce une simple boutade sur le coin d'une table, au cours d'une interview-fleuve, dont l'essence est extraite et tordue par une presse en mal de scoops?

On vais laisse juge. Dans le premier cas, si la déclaration de DiCaprio est sincère, elle révèle surtout que ce qui l'a poussé à choisir ses partenaires, c'est moins leur âge que son propre rapport à la maturité. En gros, sa vie amoureuse ne serait que le reflet d'une quête personnelle pour rester à un âge qu'il considère comme idéal.

Leo clôt le sujet sur une note plus grave. Il assure que le cap du demi-siècle l'amènera à juger ses relations de façon plus «franche», et à se «séparer» plus facilement des gens.

«Être plus franc et risquer de tout gâcher, d'être en désaccord ou de se séparer de toute relation – personnelle ou professionnelle –, c'est simplement vouloir ne plus perdre son temps. Il faut être beaucoup plus franc. C'est presque une responsabilité, car la vie est bien plus loin que devant.»

Bref, plus il vieillit, moins Leo compte «perdre de temps.» On a presque envie de mettre en garde Vittoria (oui, on est vicieux): le compte à rebours est lancé.