«Si Trump veut le Groenland, le Danemark prendra la Californie»

Des élections locales se tiennent au Groenland le 11 mars. Le Parlement groenlandais, qui s'inquiétait d'une possible ingérence étrangère, a adopté mardi une loi interdisant les dons anonymes ou étrangers aux partis politiques. (jzs/ats)

Et pourquoi la Californie? Simplement pour sa météo, la tech' et les toasts à l'avocat, peut-on lire sur le site. Sans oublier Disneyland qu'ils «renommeront Hans Christian Andersenland». «Mickey Mouse avec un casque de Viking? Oui, merci!»

Crise du Groenland: «Une solution est possible, sauf si Trump est fou»

Singeant le slogan du président américain, la pétition appelle à «Måke Califørnia Great Ægain». «Achetez-la à Trump, à travers la campagne participative la plus grandiose jamais réalisée», propose le site denmarkification.

Donald Trump veut «prendre» le Groenland, territoire autonome danois. En réponse, une pétition satirique propose l'achat par le Danemark de la Californie et rassemblait mercredi plus de 200 000 signatures.

