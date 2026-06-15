A Londres, des centaines de cyclistes se sont dénudés pour manifester

Vidéo: watson

A Londres, on proteste à poil sur un vélo

Des centaines de cyclistes se sont dénudés lors de la World Naked Bike Ride ce dimanche dans la capitale britannique. Cet événement se veut humoristique, tout en portant des messages écologistes et des appels à une meilleure sécurité routière.

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Des cyclistes nus ont défilé dans les rues de Londres dimanche 14 juin, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus. Depuis une vingtaine d’années, la manifestation World Naked Bike Ride a pour objectif de promouvoir la sécurité des cyclistes et de sensibiliser à l’environnement, simplement en roulant nus, puisqu’il est difficile de trouver une manière plus efficace d’attirer l’attention afin de «promouvoir une vision d’un monde plus propre, plus sûr et plus inclusif envers les corps».

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Les participants ont parcouru un trajet longeant des sites emblématiques, comme le Victoria Monument et le Parlement britannique. La plupart des cyclistes ont utilisé de la peinture corporelle et des slogans pour attirer l’attention sur leur message.

Au-delà de son ambiance colorée et festive, la manifestation vise à mettre en lumière une inquiétude réelle concernant la sécurité routière au Royaume-Uni et que les cyclistes sont des usagers légitimes de la route. Parmi les messages inscrits sur les corps figuraient également des appels à protéger les écosystèmes et à réduire la dépendance au pétrole.

Cette balade que les participants voient comme une célébration de la liberté du corps et une forme de protestation pacifique a attiré de nombreux curieux dans la capitale britannique. La World Naked Bike Ride est organisée dans des villes du monde entier et est devenue une tribune régulière pour les militants de la mobilité douce et des enjeux environnementaux.

L’édition londonienne réunit généralement plusieurs centaines de participants. La plus grande édition de la World Naked Bike Ride au monde a lieu aux Etats-Unis, à Portland, dans l’Oregon, et rassemble en moyenne environ 10 000 participants et des milliers de spectateurs.