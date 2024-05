Ce tableau peint par Caravage a failli être vendu 1500 euros

Plus de 2000 personnes ensevelies en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Peint entre 1605 et 1609, cet «Ecce Homo» («Voici l'homme» en latin) représente le Christ, les mains attachées et la tête ceinte d'une couronne d'épines, lors de sa présentation à la foule par le préfet romain Ponce Pilate, peu avant sa crucifixion. (ats/)

Une exposition rendue possible par la «générosité» de son nouveau propriétaire, qui a accepté de prêter l'oeuvre temporairement, a souligné lundi - sans dévoiler l'identité de cette personne - le directeur du musée, Miguel Falomir, lors d'une conférence de presse.

Une toile d'une «valeur extraordinaire» marquée par une histoire hors du commun: voilà comment le célèbre musée décrit cette peinture vieille de 400 ans, qui sera montrée au grand public durant neuf mois, dont six dans une salle dédiée.

Attribué à tort à un peintre méconnu, il avait failli être mis aux enchères en 2021 pour 1500 euros. Finalement authentifié, et entièrement restauré, le tableau «Ecce Homo» du Caravage est exposé pour quelques mois au musée madrilène du Prado.

