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La justice zurichoise envoie Kay Voser en thérapie

La justice zurichoise a imposé une thérapie à l&#039;ancien joueur de football Kay Voser.
Kay Voser souffre de délires schizophrènes paranoïaques.Image: KEYSTONE

La justice zurichoise envoie cet ancien footballeur en thérapie

La justice zurichoise a contraint l'ancien footballeur Kay Voser à suivre une thérapie, lui qui avait déjà évoqué ses troubles psychiques dans la presse alémanique.
25.03.2026, 22:3125.03.2026, 22:31

L'ex-footballeur professionnel Kay Voser devra suivre une thérapie ambulatoire. Souffrant de schizophrénie paranoïde, il avait diffusé sur Instagram des vidéos dans lesquelles il menaçait plusieurs personnalités, dont le conseiller fédéral Albert Rösti.

Le Tribunal de district de Zurich a reconnu mercredi l'accusé âgé de 39 ans coupable de menaces et de tentative de contrainte tout en le déclarant irresponsable de ses actes en raison de sa maladie. Le Ministère public avait demandé que l'ancien joueur du FC Bâle, du FC Zurich et de Fulham ne soit pas sanctionné, mais contraint de suivre une thérapie. Les juges ont suivi cet avis.

Menace de mort à l'encontre de Rösti

Dans ses vidéos, le prévenu avait notamment appelé à tuer plusieurs personnalités. Il avait exigé le soutien d'Albert Rösti pour une cause délirante en le menaçant de mort. La publication de ces images lui a valu près de quatre mois de détention préventive.

Face à la Cour, Kay Voser a déclaré ses profonds regrets. Il était gravement malade au moment des faits reprochés, a-t-il souligné.

L'ancien footballeur et ex-consultant de la télévision alémanique SRF avait rendu publique sa maladie, il y a quelques années, brisant un véritable tabou. Il suit déjà une thérapie, mais la justice zurichoise l'oblige désormais à se faire traiter de manière plus ciblée et encadrée. (ats/svp)

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