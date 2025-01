Le divorce est prononcé en 1987. C'est cette année-là que Pierrette décide de poser nue pour Playboy. Image: watson / dr

Quand Pierrette Le Pen posait nue pour emmerder Jean-Marie

En préparant un article sur le fondateur du Front National qui vient tout juste de décéder, j'ai déterré une anecdote que je suis obligée de partager avec vous. Le jour où sa première épouse et mère de ses trois filles décidait de poser dans une tenue de soubrette pour Playboy.

Plus de «Société»

Lorsque l'on doit écrire un article sur un homme qui décède à l'âge canonique de 96 ans, après une vie bien remplie, il est généralement bien vu de se renseigner un peu. Surtout lorsqu'il s'agit de Jean-Marie Le Pen. Car à moins d'avoir une déconcertante passion pour le racisme, le nazisme ou l'homophobie, il est communément admis, surtout si l'on a moins de 70 ans, de ne pas être complètement calé sur le sujet.

C'est en faisant des recherches pour vous conter les histoires sur la fortune de l'ex-leader du Front National que je suis retombée sur une information étonnante. Une information et des photos: celles de Pierrette, la première épouse de Jean-Marie Le Pen, mère de Caro, Yann et Marine. Une femme posant nue pour Playboy en 1987 pour emmerder son ex-mari après un divorce houleux.

La mort de ce dernier est-elle une opportunité de ressortir les vieux dossiers? Les défenseurs du Journalisme avec un J majuscule seraient tentés de répondre par la négative. Ça tombe bien.

Pierrette nue et libre dans les pages de Playboy

Après des années de vie commune et trois filles, le mariage des Le Pen commence à chanceler au début des années 1980. En 1984, Pierrette Le Pen débute une liaison avec Jena Marcilly, qui n'est autre que le biographe de son mari.

La tromperie est rendue publique; c'en est trop pour le leader du Front National. Le couple se sépare officiellement, et après plusieurs années de bataille, le divorce est prononcé en 1987.

C'est cette année-là que Pierrette, libre, décide de poser nue pour le sulfureux magazine Playboy. Dans une tenue de soubrette qui ne doit rien au hasard...

Image: Playboy

Image: Playboy

Image: Playboy

Image: Playboy

Car c'est bien Jean-Marie qui lui avait soufflé l'idée d'une telle tenue lorsqu'il aurait refusé de lui verser une pension alimentaire.

«Si elle a besoin d'argent, elle n'a qu'à faire des ménages» Jean-Marie Le Pen dans les années 1980 à propos de la mère de ses filles

Pierrette, qui a repris son nom de jeune fille, Lalanne, le prend au pied de la lettre. Elle enfile un uniforme de soubrette et pose faisant le ménage. Un «ménage» dans Playboy qui lui permet d'empocher à l'époque près de 400 000 francs français (l'équivalent d'environ 60 000 euros). Un affront pour le père du Front National.

«Quand j'ai vu que ces photos ont été vendues, donnant une image dérisoire et grotesque d'une Française rattachée à un homme politique de premier plan... Quand j'ai vu que ces photos étaient vendues en Angleterre, en Australie, en Amérique, personnellement j'en ai souffert pour mon pays. Parce que je me suis dit qu'en voulant atteindre Le Pen et ses idées, on atteignait notre pays. Et je crois que c'est comme ça que les Français l'ont compris.» Jean-Marie Le Pen après la publication

Une série de photos qui blesse aussi Caro, Yann et Marine. Les filles Le Pen mettront des années à pardonner à leur mère. Qui n'est pas tendre dans les propos qu'elle tient auprès du magazine, à qui elle raconte avoir déjà posé nue, avant ce shooting, notamment pour Salvador Dali.

Un pardon et un retour chez les Le Pen

Des années plus tard, Pierrette Lalanne est revenue sur ce shooting et cet article dans Playboy dans lequel elle s'en est prise à son ex-mari. «J'avais besoin de montrer que j'étais libre et que je pouvais être autre chose qu'une épouse dans l'ombre d'un homme politique.»

Jean-Marie, remarié avec Jany Paschos, a, lui aussi, pardonné à son ex-femme. Pierrette est même revenue vivre à Montretout, dans une petite maison construite sur la propriété où se trouve le fameux hôtel particulier. Un manoir dont avait hérité l'ex-leader d'extrême droite en même temps que ses millions.

«Je suis revenue et Jean-Marie m'a dit: "Eh bien écoute, tu es ici chez toi". Moi aussi, je lui ai pardonné. Je me suis installée là. Et puis on a repris une vie normale», avait expliqué l'ex-épouse dans une interview donnée il y a quelques années.

L'incendie de Notre-Dame de Paris, en images: