Un mari droguait sa femme qui s'est fait violer par 72 inconnus

Pour elle, le procès s'annonce comme «une épreuve absolument terrible» , estime Me Antoine Camus, un de ses avocats qui défend aussi ses trois enfants et ses cinq petits-enfants.

En fouillant son ordinateur, les enquêteurs ont alors découvert des milliers de photos et vidéos d'elle, visiblement inconsciente, souvent en position fœtale, violée par des dizaines d'inconnus, au domicile familial. Les policiers ont aussi retrouvé des conversations où il invitait ses interlocuteurs à venir profiter de sa femme.

Mais selon le mari et principal accusé, 71 ans aujourd'hui, «tous savaient» que son épouse était droguée à son insu. Pour l'instruction, «chaque individu disposait de son libre arbitre» et aurait pu «quitter les lieux». Durant l'enquête, le retraité a reconnu avoir administré certains soirs de puissants anxiolytiques à sa femme sans le lui dire.

La majorité d'entre eux est venue une fois, dix, jusqu'à six nuits parfois. Beaucoup soutiennent qu'ils pensaient seulement participer aux fantasmes d'un couple libertin . Au total, 92 faits de viols ont été recensés, par 72 hommes . Seule une cinquantaine ont été formellement identifiés.

Un retraité sera jugé dès lundi pour avoir drogué sa femme et permis son viol pendant près de dix ans.

