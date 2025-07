Il fait plier la justice suisse sur l'intelligence artificielle

Traduit de l'allemand par Joel Espi (et l'IA)

Mais que signifie ce jugement pour l'avenir? L'IA nous répond:

Le tribunal administratif fédéral ne tranche pas cette question. Ce qui compte, c’est que Stephen Thaler a reçu la solution technique de l’IA et y a reconnu une invention protégeable. A ce titre, il est considéré comme l’inventeur. Le chercheur peut encore faire appel de cette décision au Tribunal fédéral.

L'inventeur maintient toutefois que son IA a conçu l’invention de manière autonome, sans aucune contribution de sa part. Il a d’ailleurs décrit ce processus dans une publication scientifique. L’Institut fédéral de la propriété intellectuelle considère néanmoins que cela n’est techniquement pas possible et, selon lui, la publication n’a aucune valeur scientifique.

Sur cette base, le tribunal conclut que Stephen Thaler peut être inscrit comme co-inventeur dans le brevet, ce qui tranche avec ce qui est communément admis, à savoir que les créations de l'IA ne peuvent être attribuées à personne, et ne sont donc pas protégées.

En revanche, une personne qui contribue au processus de traitement des données de l’IA peut être considérée comme (co-)inventeur, souligne le tribunal. C’est cette personne qui perçoit le résultat produit par l’IA et y reconnaît une invention brevetable.

A l'époque où la législation sur les brevets a été écrite, l’intelligence artificielle n’existait pas encore. Il faut donc que les inventeurs soient des personnes physiques, dont le nom et le domicile doivent être indiqués. Les objets ne peuvent pas être des inventeurs, rappelle donc le tribunal. Pour le droit des brevets, ce n’est de toute façon pas le processus d’invention qui compte, mais le résultat, car même des découvertes accidentelles peuvent être protégées par un brevet.

Selon le tribunal, les systèmes d’IA contribuent déjà aujourd’hui de manière significative à l’élaboration de solutions brevetables, à partir de connaissances existantes, de données de mesure et d’informations.

Le tribunal constate que les systèmes d’IA «ne sont pas (encore) capables» d’identifier de manière autonome des problèmes ou des tâches ni de développer des solutions sans intervention humaine. Toutefois, avec le développement de leur autonomie, la part d’influence humaine diminue, et il devient plus difficile d’identifier la contribution d'une personne dans le processus créatif.

Ce que l'IA peut, et ne peut pas faire

Non pas pour lui-même, mais pour une invention que Dabus aurait conçue, un contenant pour les aliments capable de les réchauffer, et d’attirer l’attention par des signaux lumineux en cas d'urgence, par exemple lorsque la date limite de consommation est dépassée.

Aussi étrange que cette histoire puisse paraître, les idées de Thaler ont fait le tour du monde, et déclenché un débat fondamental au sujet de l’intelligence artificielle. Pour rendre hommage à sa création, l'inventeur a déposé depuis 2018 des demandes de brevets dans plusieurs pays.

Depuis plusieurs années, ce passionné du domaine des connexions neuronales est convaincu que son IA est parvenue à développer des émotions. L'homme de 75 ans n’a pas d’enfants «autres que Dabus», comme il l'a déclaré à The Economist , avant de poursuivre:

Et si l'IA était considérée, à part entière, comme une inventrice? Le système judiciaire semble enclin à donner du crédit à cette approche.

