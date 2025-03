L'iPhone 16e remplace la populaire série SE et est adapté aux applications d'IA d'Apple. (Source : t-online/ Johann Philipp)

Faut-il courir acheter le nouvel IPhone 16e? On a testé

Le nouvel iPhone d'entrée de gamme est arrivé. Apple fait ses adieux au bouton d'accueil. Le nouvel iPhone 16e est plus grand, plus rapide - et plus cher.

Johann Philipp / t-online

Pendant des années, l'iPhone SE a été l'underdog de l'univers Apple - petit, familier et étonnamment puissant. Alors que les produits phares coûteux devenaient de plus en plus grands, le SE restait la dernière option pour les fans du design classique de l'iPhone: un bouton d'accueil, un boîtier maniable et un prix qui rendait un téléphone Apple accessible au plus grand nombre.

Avec le nouvel iPhone 16e, Apple transforme son iPhone d'entrée de gamme. Le bouton d'accueil disparaît, la taille de l'écran augmente et, avec elle, le prix. On a testé le nouveau modèle en avant-première et voici notre évaluation.

Quelles sont les nouveautés de l'iPhone 16e?

Le plus grand changement de l'iPhone 16e est l'écran. Apple mise désormais sur un panneau OLED qui, avec une diagonale de 6,1 pouces, est non seulement plus grand, mais affiche aussi des couleurs plus vives et des contrastes plus nets.

Il est donc aussi grand que celui de l'iPhone 16.

A titre de comparaison, l'iPhone SE avait une diagonale de 4,7 pouces. Mais comme l'écran s'étend désormais jusqu'au bord du boîtier, l'iPhone 16e n'est au total que huit millimètres plus haut et quatre millimètres plus large que le SE.

Une autre nouveauté qui saute aux yeux: le bouton d'accueil est supprimé et, avec lui, le capteur d'empreintes digitales. Le 16e est le premier modèle d'entrée de gamme d'Apple à utiliser la reconnaissance faciale FaceID.

A l'intérieur, il y a beaucoup de similitudes avec l'iPhone 16: le taux de rafraîchissement reste à 60 hertz - ceux qui souhaitent avoir des images plus fluides à 120 hertz doivent toujours se tourner vers le modèle Pro. La puce A18 provient également de l'iPhone 16, mais elle est légèrement allégée et offre un coeur graphique en moins.

Cela n'a toutefois pas d'effet sensible pour les applications quotidiennes normales. Avec ce processeur, le nouveau modèle est également prêt pour les fonctions d'intelligence artificielle d'Apple. L'Apple Intelligence devrait également être disponible en Allemagne à partir du mois d'avril.

En ce qui concerne la batterie, il atteint de meilleures valeurs que l'iPhone 16 normal: selon Apple, il est possible de lire des vidéos pendant 26 heures. Lors de notre test pratique, nous avons pu effectuer sans problème des tâches courantes comme consulter nos e-mails, écrire des messages, prendre des photos, surfer sur Internet et téléphoner pendant toute une journée.

Le soir, l'état de la batterie affiche encore environ 30%. La durée de vie plus longue de la batterie serait également due à la puce de téléphonie mobile spécialement développée. Apple l'appelle C1 et se rend ainsi indépendant du fournisseur actuel Qualcomm.

Que vaut l'appareil photo?

L'iPhone 16e mise sur une seule caméra principale de 48 mégapixels, qui permet un double zoom. L'appareil photo est stabilisé optiquement, ce qui permet d'obtenir des images plus claires, notamment en cas de faible luminosité. La caméra frontale s'est également améliorée: elle offre désormais 12 mégapixels et un autofocus qui permet de prendre des selfies plus nets. Les deux caméras prennent en charge les vidéos 4K avec jusqu'à 60 images par seconde.

Il manque en revanche une lentille ultra grand-angle. Tant l'iPhone 16 normal que les modèles Pro disposent de cette deuxième lentille. Elle offre un angle de vue plus large et permet de capter nettement plus de l'environnement.

Tout savoir sur le prix

Apple demande environ 700 euros (environ 656 francs) pour l'iPhone 16e dans sa version de base avec 128 Go de mémoire.

Il est donc 170 euros plus cher que l'iPhone SE lors de sa sortie.

L'iPhone 16 commence à 949 euros. L'iPhone 16e est donc nettement moins cher, mais si l'on prend également en compte ses prédécesseurs, le tableau est différent: l'iPhone 15 est également disponible à partir de 700 euros, souvent même nettement moins. Il est certes exclu des nouveaux gadgets de l'IA, mais il offre d'autres fonctions pratiques: la prise de charge magnétique Magsafe par exemple. Apple l'a supprimé sur le 16e. L'iPhone 15 est également doté d'un deuxième objectif de caméra, qui nous manquait déjà. En ce qui concerne le prix, il s'agit donc de regarder attentivement.

En revanche, les avantages pour le 16e sont la prise en charge complète des fonctions d'IA, qui vont encore s'étendre dans les années à venir, et un approvisionnement plus long en mises à jour logicielles par rapport à ses prédécesseurs.

Notre conclusion

L'iPhone 16e apporte une série de nouveautés importantes qui en font un appareil moderne et performant. Avec son écran OLED, sa puce rapide et la prise en charge d'Apple Intelligence, l'iPhone d'entrée de gamme a été nettement amélioré sur le plan technique.

Malgré tout, pour 699 euros, il faut aussi faire des concessions: au niveau de l'appareil photo, qui n'offre qu'un seul objectif, ou des fonctions supplémentaires comme Magsafe. Qui devrait se mettre à niveau? Ceux qui ont encore un iPhone SE dans leur poche constateront d'énormes différences dans tous les domaines. Des éloges sont en outre adressés à l'autonomie de la batterie, qui est vraiment forte. En revanche, ceux qui peuvent se passer des fonctions d'intelligence artificielle devraient également regarder de plus près les modèles précédents.

Une chose est claire avec l'iPhone 16e: Apple fait ses adieux à un classique. Son nom révèle déjà que le nouvel iPhone 16e est plus proche de l'iPhone 16 et n'est pas le successeur direct du populaire modèle SE. Le fabricant décide ainsi de ne pas poursuivre avec un modèle d'entrée de gamme compact et bon marché, qui mise sur le charme des anciens iPhones.

Au lieu de cela, le 16e se rapproche de la classe premium - ce qui se justifie d'une part par la technologie modernisée, mais rend d'autre part le choix du bon modèle plus difficile. En effet, l'iPhone 15 et même l'iPhone 14 offrent pour le même prix un équipement parfois même meilleur.

Lors de l'achat, tout dépend donc des fonctions qui sont importantes. Ceux qui souhaitent recevoir des mises à jour logicielles à long terme, disposer de l'appareil le plus récent et utiliser l'IA, peuvent l'acheter sans hésiter. En revanche, ceux qui recherchent l'iPhone le moins cher devraient envisager les modèles précédents.

L'iPhone 16e avec 128 Go de mémoire sera disponible à partir du vendredi 28 février au prix de 699 euros en blanc et en noir. La version avec 256 Go démarre à 829 euros, et avec 512 Go, il coûte 1079 euros.

Remarque de la rédaction Apple a mis gratuitement à la disposition de t-online l'iPhone 16e pour ce test, mais n'exerce aucune influence sur le contenu du rapport rédactionnel.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)